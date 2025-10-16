Carlet limpia y revisa 27.000 metros de colectores afectados por la dana

El Ayuntamiento de Carlet y la Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, han puesto en marcha los trabajos de limpieza e inspección en la red de alcantarillado del municipio, que resultó gravemente afectada por la inundación provocada por el desbordamiento del río Magro durante la dana del pasado 29 de octubre.

El consistorio y la empresa pública han formalizado el encargo de emergencia a través del instrumento autonómico de respuesta, atención y reconstrucción. Según han detallado fuentes municipales, Vaersa aportará "asistencia técnica y operativa especializada para llevar a cabo los trabajos de limpieza, mantenimiento e inspección de acuerdo con criterios de eficiencia, sostenibilidad y seguridad medioambiental".

Está previsto que, durante 131 jornadas, se realicen labores de impulsión y extracción. A estos trabajos se sumarán otras 25 jornadas adicionales de inspecciones con cámara, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir nuevas incidencias en episodios de lluvias intensas. En conjunto, se actuará en casi 27.000 metros de colectores.

"Es fundamental tener todos los colectores limpios, revisarlos con cámaras para conocer dónde se requieren actuaciones posteriores de reparación. Actuamos en una infraestructura esencial que se vio gravemente afectada por las lluvias torrenciales de la dana. La colaboración con Vaersa nos aporta el apoyo técnico y los recursos necesarios para asegurar una respuesta coordinada", ha expresado la alcaldesa, Laura Sáez.

La propia Sáez ha explicado que las actuaciones "priorizarán las zonas más castigadas por las inundaciones, especialmente el centro histórico, los polígonos industriales San Bernat y La Carrera y los puntos de mayor afectación más próximos al río Magro para garantizar que Carlet esté mejor preparada ante futuros episodios de fuertes lluvias".