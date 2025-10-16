Cullera acoge el estreno del nuevo espectáculo de Carles Sans y José Corbacho
La función, producida por Histrion 2020, se presentará por primera vez ante el público el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura de la localidad
Cullera acoge el estreno teatral de la obra «Por fin me voy», dirigida por el televisivo José Corbacho y el fundador del grupo Tricicle, Carles Sans. La función, producida por la compañía Histrion 2020, se presentará por primera vez ante el público el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura.
«Por fin me voy» cuenta historias cotidianas y peculiaridades de la vida del protagonista, el propio Carles Sans. Con un enfoque particular, el actor busca que el público disfrute de un espéctaculo de humor en el que hablará sobre su trayectoria y sus impresiones sobre aspectos comunes.
Esta propuesta escénica se incluye dentro de la agenda teatral de otoño programada en el Circuit Cultural Valencià y que tiene parada en Cullera. Se trata de una cita, que tendrá lugar durante los domingos de noviembre y diciembre, con un total de siete funciones teatrales de compañías de referencia del panorama escénico.
Las representaciones comenzarán el primer domingo de noviembre y finalizarán el último de diciembre. Las obras que se representarán son “VDF 2025”, de la compañía Valencia Dancing Forward (2 de noviembre); Només les flors”, de De paper (16 de noviembre), “Por fin me voy”, de Histrion 2020 (30 de noviembre); “Las heridas del viento”, de la compañía Stres de quatre (7 de diciembre); “Yo soy 451”, de La teta calva (14 de diciembre); “Jurassic game”, de Olympia Metropolitana y Comedy Plan (21 de diciembre) y cerrará el ciclo “Monstrelandia”, de Tramant teatre (28 de diciembre).
La programación está dirigida principalmente al público adulto, aunque “VDF 2025”, “Jurassic Game” y “Monstrelandia” están pensadas para el público familiar y general.
La concejal de Cultura, Silvia Roca, ha indicado que constantemente “proponemos una oferta escénica de calidad. Tras la XXII Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’, ahora ofrecemos nuevas propuestas para que la localidad siga siendo un punto de encuentro y de referencia cultural”. La edil también ha valorado que Cullera sea “el punto de partida” de la obra dirigida por figuras tan reconocidas como José Corbacho y Carles Sans.
