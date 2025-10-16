Cultura prevé restaurar la Torre dels Coloms de la Murta en 2026

La Conselleria de Cultura prevé iniciar la restauración de la simbólica Torre dels Coloms de la Murta de Alzira en 2026. El conseller José Antonio Rovira ha anunciado, en una carta remitida al Ayuntamiento de Alzira, que la conselleria trabaja en un proyecto, que "se encuentra en fase de redacción, por lo que la intervención podría iniciarse en 2026". La inversión asciende a un millón de euros y será costeada por Cultura.

Rovira responde así a las acusaciones del consistorio alzireño, que, como ya recogió este diario, denunciaba el bloqueo por parte del Consell de más de cuatro millones de euros en inversiones para recuperar "el patrimonio de todos los valencianos", entre los que figura esta intervención.

El propio alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ya ponía de manifiesto hace unos días la preocupación del gobierno municipal ante la situación de la histórica construcción que forma parte de los restos del Monestir de Santa Maria de la Murta. «Con la llegada de las lluvias, tememos que pueda ser el último otoño de la Torre dels Coloms", lamentaba. De hecho, las lluvias del pasado 29 de septiembre, que dejaron en la capital de la Ribera Alta precipitaciones que hasta triplicaron la intensidad torrencial, incrementaban esta preocupación. "Es cierto que se apuntaló en su momento, pero estamos viviendo episodios de precipitaciones muy importantes, que llegan a triplicar la intensidad torrencial, y nunca sabes si podría afectar a la estructura", sentenciaba el alcalde.

Un informe técnico ya alertaba en 2021 sobre la situación «crítica» que presentaba la emblemática torre tras más de una década sin intervenciones de gran calado. La inclusión, un año después, del proyecto de preservación en los presupuestos participativos del Consell, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros, se recibió con entusiasmo en la ciudad.

Todo parecía encaminado a una pronta intervención, pues el ayuntamiento concedió la licencia de obras al gobierno autonómico en el verano 2023 y confiaba en que la intervención comenzara a final de dicho año. Sin embargo, y según apunta Rovira, las obras podrían iniciarse en los próximos meses. La propia conselleria ya explicaba hace unos días a este diario que la resolución de adjudicación de la licitación se realizó el pasado julio y el 11 de septiembre se produjo la formalización de los contratos. Actualmente, se encuentran en fase de preparación y se presentarán para su supervisión en el plazo máximo de dos meses. A partir de ese momento se podrán licitar las obras, por lo que se prevé que puedan ser adjudicadas a mediados de 2026.

Rehabilitación iglesia de la Murta

Rovira también ha hecho referencia al proyecto de rehabilitación de la iglesia de la Murta. Cultura brinda al ayuntamiento "máxima colaboración para subsanar las deficiencias requeridas y que pueda lograr la autorización pertinente". El Consell le ofrece los servicios técnicos para que "el proyecto presentado sea acorde a los preceptos de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y permita poner en valor los relevantes valores culturales del Monasterio de Santa María de la Murta".

El conseller concluye la carta manifestando su interés para "revitalizar estos importantes monumentos". "No sólo son un orgullo para los ciudadanos de Alzira, sino para toda la Comunitat Valenciana. Suponen un rico patrimonio cultural que debemos cuidar y proteger, también para las generaciones futuras", afirma.