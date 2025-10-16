Germán Caballero

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca protestan ante las Corts: "No queremos lujos, sólo una escuela segura"

Las familias del CEIP Cervantes de Sueca, el centro que tuvo que ser clausurado hace unos días al no reunir las condiciones mínimas de seguridad, vuelven a movilizarse para reclamar "una escuela segura". En esta ocasión, y tras varias concentraciones a las puertas del centro, se han desplazado hasta las Corts Valencianes para exigir a la Conselleria de Educación "información clara y concreta, con fechas precisas, sobre la duración y finalización de las obras para recuperar las clases en un único espacio seguro".