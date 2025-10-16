MUMA en gran format, l’exposició de fons propis al Museu Municipal d’Alzira
La mostra reunix onze artistes valencians i prop de trenta obres
'MUMA en Gran Format' és la més recent exposició del Museu Municipal d'Alzira (MUMA). La mostra reunix onze artistes valencians i prop de trenta obres de gran format, que reflecteixen la versatilitat i qualitat de la col·lecció pròpia del museu.
Les obres, totes de caràcter contemporani, abasten un període que va des de la segona mitat del segle XX fins a l'actualitat, oferint un panorama expressiu de la creació plàstica valenciana.
Entre els artistes representats destaquen Manolo Boix, Antonio Espinar, Joan García Ripollés, Rafael Armengol, Rosa Torres, Joaquim Michavila, Adrià Pina, Josep Vanaclocha, Josep Francés, Vicent Marco i Mar Revert, les obres dels quals posen de manifest diferents enfocaments del color, la forma i l'expressió artística contemporània. El regidor de patrimoni històric Xavi Pérez, convida a visitar esta exposició, de la que ha explicat que “és una oportunitat única per a vore estes obres que s’exposen per primera vegada juntes i que cautiven al visitant tant pel seu gran format com pels detalls impressionant, paga la pena visitar-la”
Una de les singularitats d'esta exposició és que moltes de les peces mai havien sigut mostrades anteriorment pel museu, la qual cosa convertix la visita en una ocasió única per a descobrir part del fons artístic del MUMA.
L'exposició pot visitar-se en el MUMA — Museu Municipal d'Alzira, de dimarts a dissabte de les 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, i els diumenges d'11.00 a 13.30 hores.
El MUMA convida a tot el públic a gaudir d'esta oportunitat per a redescobrir la riquesa i diversitat de l'art valencià en gran format, i a mantindre's atents a les pròximes exposicions i novetats del museu.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media