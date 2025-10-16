El Nou Bàsquet Alzira gana con apuros en su primer partido de liga

El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira ganó con más complicaciones de las esperadas el primer partido de liga de 1ª Nacional mientras que el Proyme Alginet tuvo que aplazar su partido contra el Nou Bàsquet Alcoi por la climatología. El conjunto alzireño se impuso 81-88 a un Picanya que la temporada anterior no llegó a jugar play-off y que no le permitió desarrollar el buen juego de pretemporada. “Nos faltó fluidez y tuvimos unos porcentajes de tiro demasiado bajos -40% de dos y menos del 60 en tiros libres”, explicó el técnico David Folch.

Los picañeros empezaron con una defensa dura y jugadores rápidos a los que costaba defender. “Recibimos muchos puntos en la pintura y con bandejas”, prosiguió Folch. De hecho, el partido empezó con un excesivo 27-25 al final del primer cuarto que los de l’Horta siguieron aumentando a 47-44 al descanso y sobre todo 67-58 al final del tercer tiempo. “Ajustamos la defensa y por fin pudimos correr a nuestro gusto y dar ritmo al partido”, añadió el exentrenador del Alginet B. Los alzireños pusieron un 11-20 de parcial con el que igualaron el partido a falta de doce segundos.

Después del tiempo muerto, los alzireños pudieron ganar con un triple y un posterior lanzamiento de dos que erraron. Ya en la prórroga, los locales acusaron el esfuerzo y con un 3-10 la primera victoria de la temporada viajó a la Ribera. Iván Lerín fue el jugador más valorado con 23 puntos. El base destacó por coger ocho rebotes. Matevz y Andreu tuvieron un 20 y 19 de valoración.

El sábado a las 18 h. el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira recibirá a las 18 h. en el Pérez Puig al Dénia, equipo recién descendido de 3ª FEB que conserva la plantilla y espera retornar esta misma temporada. Los de la Marina no pudieron iniciar la liga por el temporal. El Proyme Alginet visitará el sábado al Elx Raíz Verde.