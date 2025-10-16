Las obras del nuevo colegio de Alginet alejado del barranco y en altura arrancarán en ocho meses

La comunidad educativa del CEIP Blasco de Alginet podrá disfrutar del nuevo colegio a partir del curso 2028-2029, según las previsiones de la Conselleria de Educación. El Ayuntamiento de Alginet presentó ayer a las familias el nuevo edificio, que albergará a los 400 alumnos y alumnas que han iniciado el curso en aulas prefabricadas. Como ya informó este diario, los menores tuvieron que ser reubicados en un edificio situado en el parque de l'Hort de Feliu tras los daños que ocasionó el paso del tornado durante la trágica jornada del 29 de octubre. Educación ya señaló que el colegio debía ser derribado, por lo que durante estos meses la conselleria y el ayuntamiento han trabajado en el proyecto del nuevo centro.

Las administraciones decidieron que el centro se construya en unos terrenos municipales situados cerca del centro de día, es decir, alejado de uno de los cuatro barrancos que atraviesan el municipio y, además, se proyecta en altura. "A las familias les preocupaba porque está cerca del Barranc de la Forca, pero es una zona en la que no hay peligro de inundabilidad y, además, se proyecta en altura", explica la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

Las obras arrancarán en ocho meses, es decir, en junio de 2026 y se prevé que se prolonguen entre 18 y 20 meses. "Los menores tendrán que estudiar en las aulas prefabricadas durante los próximos dos cursos, pero en el curso 2028-2029 ya podrán disfrutar del nuevo centro. Sólo esperamos que conselleria cumpla los plazos", insiste la alcaldesa.

Ferrer señala que el nuevo colegio está adaptado a criterios de sostenibilidad y condiciones climatológicas adversas y, a su vez, resolverá "las deficiencias del antiguo colegio". "Estamos muy contentos con el resultado. Hay que mirar la parte positiva de la catástrofe. Si no hubiese pasado el tornado, igual no tendríamos un centro de estas características", señala.

Distribución

El nuevo edificio contará, entre otros espacios, con 13 aulas de primaria y 6 de infantil, una aula de informática, una clase de música, un comedor, despachos y una biblioteca. A pesar de que los daños del colegio no estuvieron relacionados con las inundaciones, sino con el paso del tornado, el consistorio proyecta esta construcción en una zona más elevada, y alejada de los barrancos, para prevenir catástrofes en el caso de que se produjeran riadas similares. "Podemos presumir del nuevo colegio. Tenemos ganas de empezar a ver el nuevo centro", insiste la alcaldesa.