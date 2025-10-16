Primeras reacciones políticas tras la dimisión del exalcalde de Sueca

La decisión del exalcalde de Sueca y actual concejal socialista Dimas F. Vázquez de dejar su acta en el próximo pleno municipal de noviembre, tal y como avanzó el miércoles en exclusiva el periódico Levante EMV en su edición digital, ha generado numerosas reacciones entre los representantes políticos de la localidad.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido su compañera de filas Manoli Egea: "La dimisión de Dimas Vázquez es un momento importante para nuestro municipio, pero también es la ocasión de reconocer su trayectoria y su legado. Nunca Sueca había tenido un alcalde tan entregado a los ciudadanos, con una empatía y una capacidad de ayudar a todos que se reflejaba en cada decisión y acción". Egea también ha recordado que, bajo el mandato de Vázquez, el Partido Socialista incrementó de forma notable su representación municipal, alcanzando cifras históricas, y ha destacado su gestión durante momentos críticos como la pandemia. El edil Vladimir Micó, que abandonó el grupo socialista pero compartió gobierno con Váquez, ha asegurado que "deja una Sueca mejor" y que, en consecuencia, "podrá ir siempre con la cabeza bien alta".

El actual alcalde, Julián Sáez, con quien compartió gobierno hasta que le arrebató la alcaldía, también ha tenido palabras de reconocimiento para Vázquez: "La decisión del exalcalde de renunciar al acta de concejal merece todos mis respetos. Le deseo sinceramente lo mejor en esta nueva etapa, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es de justicia valorar el esfuerzo y los sacrificios que implica asumir una responsabilidad pública, especialmente la alcaldía".

Más crítica se ha mostrado la portavoz de Compromís per Sueca, Pilar Moncho, quien ha interpretado la dimisión como “una salida por la puerta de atrás, después de intentar defender una nefasta gestión al frente del consistorio durante cinco años”. Moncho ha añadido que “ha intentado blanquear su gestión y, ante la vergüenza de la ruina en la que ha dejado al pueblo, ha presentado la renuncia justificando que quiere dar paso a un nuevo proyecto que lleva el mismo apellido". "Le deseamos que en sus futuros proyectos todo le vaya bien”, ha concluido.