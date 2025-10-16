La setmana que ve comença la reestructuració de la biblioteca d'Alzira
Un informe tècnic de 2024 detectava uns descompensació de pes entre les plantes i recomanava canvis per tal de millorar la instal·lació
A partir del 20 d’octubre comencen a la biblioteca d'Alzira les tasques de millora i reestructuració que obliguen al tancament de la instal·lació municipal mentre duren les mateixes.
Es tracta d’una reestructuració interna que ve motivada per un informe tècnic presentat en 2024 que detectava uns descompensació de pes entre les plantes i recomanava canvis per tal de millorar la instal·lació. A la tercera planta s’instal·larà una porta que insonoritzarà l’espai i es destinarà a conferències, tallers, presentacions i la multitud d’activitats multidisciplinars que acull la Biblioteca. A l'altra banda de la tercera planta es mantindrà la zona d'estudi/lectura. En definitiva, una part de la planta tercera es convertirà en una sala polivalent on es duran a terme totes les activitats que es fan setmanalment destinades a les famílies.
A la segona planta, s’anul•laran les cabines, ja que el seu ús és mínim en esta planta. Així, es combinarà una zona amb prestatgeries, amb una zona d’estudi.
El procés implica el desmuntatge de prestatgeries que estaven ubicades a la segona planta per a reubicar en les diferents plantes i la revisió i inventari de totes les obres, que es farà amb el propi personal de la biblioteca.
En este sentit, el regidor de Cultura, Israel Pérez, ha explicat que encara que esta actuació, malauradament, deixa fora de servei la biblioteca és una actualització necessària i imprescindible i que millorà la instal·lació. “Esta reestructuració interna de les plantes, a banda de solventar les exigències de l’informe tècnic, afavoreix una millor funcionalitat per a tots els usuaris, tant els estudiants, com les famílies o aquells que fan ús del préstec de llibres. A més en les pròximes setmanes també obrirem la nova sala d’estudis que donarà resposta a les peticions de la ciutadania”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media