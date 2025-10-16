Vox rompe el pacto en Montserrat tras la expulsión de un edil por la polémica de las banderas

El pacto de gobierno entre el Partido Popular, Vox y la agrupación independiente Aigua sólo ha durado 684 días. El alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, decidió retirarle las competencias al concejal de Vox Carlos Martínez tras la polémica por la colocación y posterior retirada de banderas en varios edificios municipales el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ahora ha sido la formación de ultraderecha la que ha decidido romper el pacto de gobierno, que se formó el pasado 2 de diciembre de 2023, tras la moción de censura que le arrebató al PSPV la alcaldía.

La formación señala que la decisión se basa en el apoyo a su compañero y concejal de Patrimonio, ya que "no se va a aceptar ningún tipo de discriminación hacia ninguno de sus miembros". Los dos concejales de Vox han anunciado que pasará a formar parte de la oposición, por lo que el ejecutivo local gobernará en minoría. "El PP ha roto un pacto de gobierno que existía gracias a que Vox, con trabajo y responsabilidad, permitió al PP alcanzar la alcaldía tras una moción de censura. Y lo ha hecho por impulsos personales y complejos ideológicos, demostrando que sus dirigentes locales anteponen su imagen a los principios", señalan desde la formación provincial.

El portavoz de Vox en Montserrat, Juan José Rández, asegura que "esta represalia política y personal es el reflejo de un comportamiento irracional movido por el orgullo herido y la vergüenza de haber quedado retratados ante los vecinos como un partido que no defiende los valores que dice representar”.

"Una traición"

Vox señala que la retirada de las banderas de distintos edificios municipales -el antiguo ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el retén de la Policía Local- no sólo ha supuesto una traición para su socio de gobierno, sino también "para todos los ciudadanos que creyeron que el PP defendía la unidad de España y el respeto a sus símbolos".

Como ya informó este diario, la Policía Local retiró los símbolos por, supuestamente, orden del alcalde, un hecho que ha tensionado al equipo de gobierno durante estos días y que, finalmente, ha comportado que se rompa el pacto de gobierno. "Por orden directa del alcalde, se retiraron las enseñas nacionales, un hecho que provocó la indignación de vecinos y testigos que no daban crédito a semejante humillación", afirman.

El propio Martínez ya cargó duramente contra el alcalde tras la retirada, ya que aseguraba que Vilar le había dado autorización. "Él dio permiso para ponerlas, ha habido polémica, y él da la orden de retirarlas, que asume lo que yo considero como quedar de categoría y que ya no hay más polémica", reiteraba.

La formación señala que "el PP ha justificado la retirada de la bandera diciendo que igual que no se cuelga la bandera del orgullo gay, tampoco se debe colgar la bandera de España, por lo que equiparan la bandera de un lobby, ideológica y no oficial, con la bandera constitucional que representa a todos los españoles sin distinción de ideología, credo o condición".

Tras su paso a la oposición, el grupo de ultraderecha manifiesta que seguirá "trabajando en defensa de los intereses de los vecinos y promoviendo los principios del programa". "No defraudaremos la confianza depositada en nosotros por los votantes de Vox”, concluye.

