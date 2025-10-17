Vaivén
La alcaldesa de Alginet se suma al baloncesto inclusivo
El polideportivo municipal acoge una jornada en la que los niños del CB Alginet pudieron descubrir este deporte
El polideportivo de Alginet ha acogido una jornada muy especial de baloncesto inclusivo, en la que los jugadores del CB Alginet pudieron descubrir el baloncesto en silla de ruedas.
La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, también quiso participar en esta actividad para "ponerse en el lugar del otro" y fomentar la inclusión en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad.
El pabellón acogerá, además, este sábado el primer torneo de “La Dipu t’acosta l’Esport Adaptat” con equipos de primera división.
