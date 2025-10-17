La alcaldesa de Alginet se suma al baloncesto inclusivo

El polideportivo de Alginet ha acogido una jornada muy especial de baloncesto inclusivo, en la que los jugadores del CB Alginet pudieron descubrir el baloncesto en silla de ruedas.

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, también quiso participar en esta actividad para "ponerse en el lugar del otro" y fomentar la inclusión en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad.

El pabellón acogerá, además, este sábado el primer torneo de “La Dipu t’acosta l’Esport Adaptat” con equipos de primera división.