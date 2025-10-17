La Cara B de Alzira

Damos por hecho mucho de lo que vivimos y sabemos. Lo introducimos en la normalidad del conocimiento, casi en el devenir corriente de la naturaleza. Y olvidamos el origen, e incluso el cuestionamiento de por qué determinadas cosas fueron como fueron hasta llegar a nuestros días. De esa discusión adánica parte Rubén Pastor Bautista para engarzar un estudio que desequilibra todos los conocimientos dados por buenos o no cuestionados en Alzira. ¿Por qué la bandera de la ciudad es rojo carmesí? ¿Por qué la factoría Ford acabó en Almussafes y no en Alzira como inicialmente se planificó? “Alzira insòlita” está publicado por Reclam Editorial y se presenta estos días en la feria comercial de la ciudad. El autor va al origen de los temas, se pregunta el porqué de todo aquello que pueda resultar curioso en la ciudad y lo explica con gracias didáctica para ofrecer un libro que aporta, a la postre, una capital de la Ribera insólita. Un volumen de conocimiento sobre lo que normalmente queda fuera del foco, un viaje por el lado oculto de una ciudad que guarda mucho más que monumentos.

Curioso es por ejemplo todo lo que se explica y se indaga del mundo, se podría afirmar, paranormal. Un ejemplo: El edificio de las Escuelas Pías se inauguró oficialmente en 1877 como escuela de los padres escolapios y es, en la actualidad, la Casa de la Cultura de la ciudad desde el año 1977. El edificio se construyó en los terrenos donde se encontraban antes el huerto y el cementerio del desaparecido convento de San Agustín.

También durante los años de la guerra el edificio sirvió de prisión y allí se llevaban las personas reclamadas por el Comité de Salud Pública local. Con motivo de esos últimos hechos se han relatado en ese lugar historias de dolor y muerte. Entre los pasillos y aposentos de este edificio, hay personas que afirman ser testigos de extraños fenómenos que no tienen una explicación.

También cuenta la tradición popular que las galerías y pasillos interiores de la Cova de les Meravelles, en la partida rural de Vilella, llegan hasta la ciudad de Xàtiva. Se cuenta que por el fondo de la gruta discurre un pequeño río por el curso del cual penetró un perro y que, después de recorrer un largo trayecto, apareció a la Cova Negra de Xàtiva. Rafael Sifre, en un artículo de 1935 relata que “la vista que alrededor se presenta, es majestuosa, pero si se quiere bajar más al fondo, pasando un poco de peligro, se tropieza al fin con un riachuelo, que si fuera un tanto más caudaloso se podría comparar con los de las famosas cuevas de Manacor en la isla de Mallorca”. Actualmente, el acceso a la cueva está restringido para preservar las siete especies de murciélagos que habitan en el interior.

La memoria popular ha tejido un universo de leyendas, enigmas y costumbres que explican quién somos. El libro de Pastor abre puertas a historias contadas a media voz y rescata episodios olvidados y curiosidades que iluminan rincones inesperados de Alzira. En más de doscientos capítulos breves y sugerentes, ofrece un mosaico que ayuda a conocer mejor la capital ribereña: su patrimonio, su historia, su cultura y su territorio; pero también la idiosincrasia de su gente.

El estudio no olvida aquellas historia que se trasladaron durante siglos a través de la oralidad y que perdieron su fundamento original, asentándose los relatos pero no sus motivaciones o justificaciones. “La tradición popular ha difundido durante siglos relatos fantásticos sobre hechos y acontecimientos inexplicables que resisten el paso del tiempo. Son las historias y leyendas más mágicas y misteriosas las que perduran durante siglos, se transmiten oralmente y suelen ser los yayos y las yayas quienes narran a los nietos esas historias tan deslumbrantes ocurridas cerca del hogar. Muchas de ellas todavía se pueden escuchar. Con esta colección de historias -unas más breves y otras menos- trato de presentar ese patrimonio cultural que existe a la falda del Júcar, en la ciudad de Alzira”, presenta el autor, que trabaja en la Policía Local de la ciudad pero que también ejerce como escritor, investigador y estudioso de la historia, tradiciones y costumbres de Alzira y, en concreto, de su toponimia. Cuenta con numerosos estudios publicados.