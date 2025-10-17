Carcaixent estrena su nuevo espacio multiusos con la exaltación de las falleras mayores

Las falleras mayores de Carcaixent, Ana Arbona y Adriana Navas, estrenarán el próximo sábado 25 de octubre el nuevo espacio multiusos, bautizado como La Cadenera, en uno de los actos más emotivos de su reinado. El nuevo centro cultural será testigo de la imposición de bandas que las acredita como máximas representantes de la localidad.

La Junta Local Fallera inaugurará La Cadenera tras haber celebrado durante los últimos años la presentación de las falleras mayores de la localidad en el Magatzem de Ribera. Se trata de uno de los primeros actos que se realizarán en este espacio, que ya abrió sus puertas el pasado mes de septiembre para acoger la presentación de la programación cultural del municipio y una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pudiera conocer este lugar. "Cerramos durante estas semanas para mejorar el espacio y ultimar los detalles, pero, a partir del lunes, la JLF ya iniciará los preparativos para la presentación", explica la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.

La portavoz del PSPV, Sara Diert, denuncia que la carpa debía "estar operativa para las Fallas 2024-2025, con el objetivo de acoger presentaciones y actividades culturales, pero hoy persisten las dudas sobre su apertura". Añade: "Se inauguró con un acto cultural y, desde entonces, no se ha vuelto a usar. Nos preguntamos si está realmente acabada, si dispone de luz, si tiene licencia de actividad y cuándo podrá abrirse al público".

La primera edil, ante las críticas del PSPV, recuerda que los trabajos en el centro multiusos se tuvieron que retrasar por la dana. "Es cierto que tendría que haberse abierto a finales de año, pero la empresa estuvo afectada por la dana, por lo que hemos arrastrado la situación, pero al final hemos conseguido abrir", insiste.

El nuevo centro pretende, como recuerda Almiñana, dar solución a la falta de espacios para albergar grandes celebraciones socioculturales en la localidad. La Cadenera puede albergar hasta 2.000 asistentes, es decir, el triple que el Magatzem, en el que sólo había un aforo para 450 personas.

Reproches por el coste

Los socialistas denuncian que el coste supera el millón de euros. "El grupo se opuso desde el principio a invertir una cantidad tan elevada en una infraestructura temporal con una vida útil máxima de cinco años”, denunciaba Diert. Por su parte, Almiñana señala que el proyecto se ha llevado a cabo mediante una subvención de 800.000 euros por parte de la Diputación de Valencia. "A Carcaixent nos ha costado poco más de 75.000 euros para completar el espacio con algunos elementos que necesitaba", insiste.

Anhelado auditorio

La Generalitat Valenciana anunció que destinará 85.000 euros de los presupuestos del ejercicio 2025 a la redacción del proyecto técnico del anhelado auditorio. El municipio siempre ha reivindicado la necesidad de contar con un espacio escénico para albergar representaciones musicales o teatrales.

Tras el anuncio, Almiñana, señalaba que "el municipio necesita un espacio en condiciones para albergar este tipo de representaciones, ya que la acústica del multiusos no es equiparable". Por su parte, el Magatzem de Ribera seguirá acogiendo actividades sociales y culturales, mientras que el espacio multiusos albergará presentaciones falleras . En este sentido, por ejemplo, las actuaciones de la Sociedad Musical «Lira Carcaixentina» se llevarían a cabo en el nuevo auditorio, puesto que será un espacio con unas condiciones acústicas mucho más favorables para este tipo de conciertos.