Cullera reorganiza las delegaciones de competencias del gobierno municipal
La nueva reorganización, que mantiene íntegro el equipo de gobierno, redistribuye las responsabilidades entre las distintas concejalías
El Ayuntamiento de Cullera ha decidido modificar el reparto de delegaciones en el equipo de gobierno. La nueva organización, que mantiene el mismo equipo de ediles, tiene como objetivo mejorar la coordinación de la gestión, continuar impulsando proyectos estratégicos en la localidad y cumplir con el compromiso con la ciudadanía que caracteriza a este gobierno municipal.
La reestructuración contempla una serie de cambios en el organigrama municipal. En este sentido, Marta Tur, quinta teniente de alcalde y delegada de Servicios Económicos, Régimen Interior, Patrimonio y Alguaciles, estará también desde ahora al frente de Servicios Sociales Integrados y Residencia Municipal.
Otra de las novedades afecta a la gestión del área de Deportes, que ahora tendrá al frente al edil Javier Cerveró, cuarto teniente de alcalde. Cerveró ya ostentaba las delegaciones de Policía Local y Tráfico, Protección Civil, Agricultura, Prado y Pesca, así como Fallas, por lo que ahora añade esta nueva competencia en Deportes.
Por último, el concejal Ricardo Fenollar, quien hasta ahora era responsable del área de Deportes, se centrará en la dirección y gestión de Sanidad y Drogodependencias, que hasta la fecha era competencia de la concejala Susi Melià.
