Fotocine González dona 1,5 milions d'imatges del seu arxiu documental a l’Ajuntament d’Alzira
També equips fotogràfics des de principis de segle, pel·lícules y 13.000 negatius
La història viva d’Alzira en fotografies des dels anys 70 es podrà vore a l’Arxiu municipal, a través de la donació que ha fet Alejandro González de Fotocine González a l’Ajuntament d’Alzira. Una cessió gratuïta que recull imatges en paper, arxius i objectes que passen a l’arxiu i museu municipal.
Com ha explicat el regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, “és un acte altruista que enriqueix l’arxiu municipal i que ens retorna a la nostàlgia i romanticisme de la fotografia d’Alejandro i del seu equip. Només podem agrair-li esta gran aportació que ha fet al poble d’Alzira”.
La donació significa un traspàs de la propietat i el seu ús, gratuïta, sense contraprestació econòmica directa per part de l’Ajuntament d’Alzira, si bé cal un correcte tractament i selecció crítica del fons objecte de donació, amb especial atenció pel que fa a la propietat intel·lectual de les fotografies, la protecció de dades personals i el dret a la intimitat de les persones que hi apareixen.
El mateix Alejandro González ha descrit al fotògraf com un notari del temps, i ha destacat la importància que s’haja pogut conservar tant el material del seu estudi fotogràfic com més d’un centenar de llibret de teatre que formaven part de la col·lecció familiar, i que es quedaran també per a sempre en la memòria alzirenya.
Gonzalez ha destacat la qualitat d’imatges referents a la pantanà, quan “acompanyat del notari del poble vam fotografiar les cases desfetes, les cues de gent per a agafar menjar, el fang que ho plenava tot. Vull agrair a l’Ajuntament el compromís que pren amb la conservació d’estos materials”
Es tracta d’un fons molt especial que compta amb 13.000 negatius, més d’un milió d’imatges, CDs amb imatges fotogràfiques digitals, pel•lícules de cine, vídeos, càmeres fotogràfiques antigues i altres objectes professionals. Una gran varietat de material que forma part de la història d’Alzira, la de les famílies però també la de la ciutat.
L’arxiver municipal, Joan Carles Faus ha destacat a més el bon estat del fons, que a més està molt organitzat i classificat. Ara l’Arxiu haurà de digitalitzar els fons i anar posant a l’abast de la ciutadania tot aquell material d’interés històric, tenint en compte la protecció de dates. “Cal fer cal fer un filtrat, visualitzar, digitalitzar, fer fitxes del material, i incloure al fons de la fototeca alzirenya. Més endavant es prepararà una mostra que il·lustrarà la vida social, de carrer, les tradicions, i les fites de caràcter històric”.
