Una fuga de gas en Sueca obliga a evacuar una finca y un comercio

Una fuga en una conducción de gas que se ha registrado esta tarde en Sueca ha obligado a cortar el suministro y a establecer un perímetro de seguridad en la zona afectada. El aviso se ha producido alrededor de las 17:00 horas en la Ronda España, hasta donde se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Cullera y el sargento del parque de Gandia.

Los bomberos han acordonado el área y han establecido una zona segura de unos 50 metros, procediendo a la evacuación preventiva de una finca y de un establecimiento próximos. Durante toda la intervención, los efectivos se han mantenido en modo preventivo mientras los operarios de la compañía trabajaban en la reparación de la conducción afectada.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, no se han registrado incidentes de mayor gravedad ni puntos de ignición, y la situación ha estado bajo control en todo momento.

No se dispone de información sobre el tiempo estimado para el restablecimiento completo del suministro de gas en la zona, por lo que se recomienda a los vecinos consultar con el Ayuntamiento de Sueca o con la empresa suministradora para conocer las previsiones.