Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana

Un nuevo cadáver apareció ayer flotando en la playa del Dosel de Cullera. Unos pescadores de la zona alertaron ayer al 112 al ver el cuerpo en el mar. Se trata del segundo cadáver que aparece en la costa cullerense en menos de una semana, ya que unos vecinos ya descubrieron otro el pasado sábado 11 de octubre.

Según fuentes municipales y de los cuerpos de seguridad, el hallazgo se produjo a primera hora de la mañana de ayer, cuando los pescadores divisaron un cuerpo flotando cerca de la orilla y alertaron de inmediato al 112. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Cullera y de la Guardia Civil, que confirmaron la presencia del cadáver.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte e intentar identificar a la persona. Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse también de una persona migrante, dado el precedente ocurrido la semana pasada, cuando el cuerpo localizado fue identificado como el de un joven procedente del norte de África.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el mal estado del cuerpo hallado en esta ocasión podría dificultar su identificación inmediata. No obstante, se prevé que en las próximas horas se practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de València para determinar las causas de la muerte.

Primer cuerpo hallado

Unos vecinos ya hallaron el pasado sábado otro cuerpo en avanzado estado de descomposición en este tramo de la costa. El cadáver no portaba ningún tipo de documentación, lo que dificultaba su identificación. Las autoridades no descartaban que proceda de alguna patera que hubiera naufragado en aguas del Mediterráneo en los últimos días.