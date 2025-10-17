Un instituto de Sueca da una segunda vida a 15 bicicletas donadas

La Asociación Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró de Sueca ha hecho entrega de quince bicicletas de montaña al IES Joan Fuster, fruto de donaciones de particulares que han querido contribuir al fomento de la movilidad sostenible y la formación práctica del alumnado.

El centro educativo puso en marcha durante los últimos meses una campaña de recogida de bicicletas en desuso, muchas de ellas abandonadas en garajes o trasteros, con el objetivo de darles una segunda vida a través de un proyecto de restauración y personalización.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades formativas del ciclo de Formación Profesional Básica de Automoción, permite a los estudiantes restaurar, transformar y personalizar las bicicletas hasta convertirlas en nuevos modelos. Cada alumno dispondrá de una bicicleta asignada que deberá desmontar completamente mediante el principio de “ingeniería inversa”, reparar o sustituir las piezas necesarias y modificar el cuadro para lograr una nueva configuración mecánica y estética.

Al finalizar el curso, cada estudiante recibirá la bicicleta restaurada como propia, junto con la calificación final correspondiente al trabajo realizado. Todo el proceso se desarrollará bajo la supervisión del profesorado del departamento, que se encargará de garantizar la seguridad y el correcto uso de las herramientas.

El proyecto combina formación práctica, sostenibilidad y reutilización de recursos y representa un ejemplo de colaboración entre entidades sociales y centros educativos del municipio. La asociación ecologista destaca que esta donación “no solo impulsa la movilidad sostenible entre los jóvenes, sino que también fomenta valores de responsabilidad ambiental y aprovechamiento de materiales”.

Por su parte, el equipo docente del IES Joan Fuster ha mostrado su agradecimiento a Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró y a las personas que realizaron las donaciones. “Es un proyecto que motiva al alumnado, les enseña a reparar y a cuidar, pero también a pensar en un consumo más consciente y sostenible”, subrayan.