La marcha del político que llegó a la alcaldía de Sueca con el pacto más inesperado

En cuestión de semanas, el exalcalde de Sueca Dimas Vázquez abandonará el ayuntamiento tras anunciar que presentará su renuncia como concejal en el próximo pleno de noviembre. El socialista llegó a la alcaldía en 2019 con uno de los pactos de gobierno más inesperados y dejó el cargo en verano de 2024 tras prosperar una moción de censura promovida, entre otros partidos, por uno de sus socios.

Vázquez ya se presentó como candidato del PSPV a las elecciones del año 2011. En aquellos comicios, los socialistas unieron fuerzas con Compromís para auspiciar al independiente Salvador Campillo (GISPM) a la alcaldía y evitar un gobierno del Partido Popular. Una legislatura después, fueron los independientes y los valencianistas los que dirigieron el consistorio y el líder del PSPV pasó a la oposición. Cuando, cuatro años más tarde, las matemáticas impidieron repetir ejecutivo. La falta de entendimiento entre el PSPV y Compromís dejaba un escenario complejo que Vázquez supo aprovechar. Fue elegido alcalde con el apoyo de Ciudadanos y el PP, que acabaron aceptando delegaciones de gobierno. Al igual que los independientes, que le permitieron revalidar la alcaldía en 2023. Sin embargo, solo un año más tarde, la formación liderada por Julián Sáez promovió una moción de censura junto a Compromís y la popular Carolina Torres para arrebatar a Vázquez la vara de mando.

Durante su época al frente del consistorio, Vázquez arrancó el compromiso del Gobierno de priorizar la actuación de integración de la antigua carretera N-332 en el entramado urbano. Era una reivindicación histórica, pues el vial dividía en dos la ciudad y representó durante años un foco de inseguridad, que se vio colmada con el inicio de las obras a finales del pasado año.

El anuncio de su futura renuncia generó no pocas reacciones entre los políticos del municipio. Una de las primeras en pronunciarse fue su compañera de filas Manoli Egea: "La dimisión de Dimas Vázquez es un momento importante para nuestro municipio, pero también es la ocasión de reconocer su trayectoria y su legado. Nunca Sueca había tenido un alcalde tan entregado a los ciudadanos, con una empatía y una capacidad de ayudar a todos que se reflejaba en cada decisión y acción". El edil Vladimir Micó, que abandonó el grupo socialista, pero compartió gobierno con Vázquez, aseguró que "deja una Sueca mejor" y que, en consecuencia, "podrá ir siempre con la cabeza bien alta".

El actual alcalde, Julián Sáez, también tuvo palabras de reconocimiento para Vázquez: "La decisión del exalcalde de renunciar al acta de concejal merece todos mis respetos. Le deseo sinceramente lo mejor en esta nueva etapa, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es de justicia valorar el esfuerzo y los sacrificios que implica asumir una responsabilidad pública, especialmente la alcaldía".

Más crítica se mostraba la portavoz de Compromís per Sueca, Pilar Moncho, quien ha interpretado la dimisión como “una salida por la puerta de atrás, después de intentar defender una nefasta gestión al frente del consistorio durante cinco años”. Moncho añadió que “ha intentado blanquear su gestión y, ante la vergüenza de la ruina en la que ha dejado al pueblo, ha presentado la renuncia justificando que quiere dar paso a un nuevo proyecto que lleva el mismo apellido". "Le deseamos que en sus futuros proyectos todo le vaya bien”, concluyó.