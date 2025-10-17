El PP defiende que la ruptura con Vox en Montserrat beneficia al municipio

"Tengo la conciencia muy tranquila y no me arrepiento de la decisión". Son las primeras palabras del alcalde de Montserrat, Sergio Vilar (PP), después de que Vox anunciara ayer la ruptura del pacto de gobierno, que se formó en diciembre de 2023 tras una moción de censura promovida por el PP, Vox y la agrupación independiente Aigua en la que le arrebataban al PSPV la alcaldía.

La formación de ultraderecha tomaba esta decisión después de que Vilar le retirara las competencias al concejal de Vox en Montserrat Carlos Martínez tras la polémica surgida por la colocación y posterior retirada de banderas en varios edificios municipales el pasado 12 de octubre. Como informó Levante-EMV, la Policía Local retiró los símbolos por orden del alcalde, un hecho que tensionó al equipo de gobierno lo largo de estos días y que, finalmente, se materializó en la ruptura del pacto de gobierno. Las críticas por parte de la dirección de Vox no se han hecho esperar, ya que el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, o el diputado Flores Juberías han criticado e insultado a Vilar en sus redes sociales tras esta decisión.

"El PP de Montserrat rompe el pacto de gobierno con Vox -no le gustaba que los ciudadanos estuvieran contentos- con una razón de etarra: que Vox puso la bandera de España en los edificios públicos, como manda la ley. Ese alcalde, o es imbécil o es marciano. No se entera de que vive en España. Ese es el PP de Feijóo: pura bajeza", señalaba José María Llanos. Por su parte, Flores Juberías también cuestionaba esta decisión: "¿Considera el Partido Popular que lucir una (o mil) banderas de España incita a “la confrontación”?".

Ante estas acusaciones, Vilar reitera que "Vox buscaba que el episodio de las banderas se convirtiera en un circo mediático". "Respeto la bandera. Yo ya ordené cuando entré como alcalde que la bandera se colocara en todos los edificios. Vox está vendiendo que no quiero la bandera, pero la historia no es así. Soy el primero que defiende la bandera con orgullo", insiste el primer edil.

El PP, que gobernará en minoría en Montserrat junto al edil de Aigua, señala que su objetivo es "seguir trabajando por el beneficio del pueblo". "Creo que la ruptura nos va a beneficiar a nivel local porque cada mes o cada pleno se convertía en una negociación muy dura con Vox porque estaba en el gobierno y ahora podremos dialogar con todos los partidos", insiste.

Reacciones de la oposición

Juan José Rández, portavoz de Vox en Montserrat, también insiste que tanto él como Martínez seguirán trabajando desde la oposición. "Haremos una oposición firme y negociaremos punto por punto", afirma.

Rández también mantiene su postura tras romper el pacto de gobierno y corrobora que fue "una decisión correcta". "Si expulsan a un compañero, rompen el acuerdo de gobierno porque él tiene que estar", reitera.

Compromís y PSPV, por su parte, aplauden esta ruptura del pacto. "Creemos que hay que poner una barrera a la ultraderecha, por lo que nos alegramos de que Vox esté fuera del gobierno", reitera el portavoz del PSPV, Josep Maria Mas, que estuvo más de veinte años al frente del consistorio antes de que se llevara a cabo la moción de censura. Recuerda: "El día de la moción de censura, y tras el pleno, ya les ofrecimos que rompieran y gobernaran en minoría". Tras esta situación, Mas reconoce la necesidad de que los partidos se sienten, dialoguen y trabajen por el pueblo. "Nos alegramos que esté fuera e intentaremos colaborar dentro de nuestras posibilidades y siempre que el PP se siente a dialogar", reitera.

Compromís también valora "positivamente" esta ruptura. La formación lanza un mensaje a Vilar: "Esperamos que el PP decida hacer otro tipo de gestión y no esté supeditado a las reclamaciones de Vox. Es positivo que la ultraderecha salga del gobierno".

El partido nacionalista recuerda al PP la necesidad de dialogar para avanzar en beneficio del pueblo. "El gobierno necesitará apoyo en todas las votaciones, por lo que estaremos pendientes para ver de quién viene este apoyo y, a su vez, esperamos que reviertan situaciones perpetradaspor Vox", insisten.