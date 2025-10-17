El repunte del censo obliga a la Barraca a ampliar la depuradora al rozar ya su límite

El inesperado crecimiento del censo que ha experimentado en los últimos años la Barraca d'Aigües Vives obliga a la entidad local menor a proyectar una ampliación de la depuradora, al encontrarse en estos momentos cerca de su límite de capacidad.

Según detalla su alcalde, Gilles Denans, en apenas cuatro años la localidad ha ganado alrededor de ciento cincuenta empadronamientos, por lo que el consistorio se ha visto obligado a tomar esta medida. Además, explica que las segundas residencias se habitan en la actualidad durante más meses a lo largo del año, aunque en las épocas de mayor afluencia elevan la población hasta las cerca de cuatro mil personas.

"Tras la pandemia, primero, y la dana, después, ha llegado mucha gente al pueblo. Vienen buscando un lugar tranquilo o espacios con relieve. No hace tanto, en el colegio apenas había unos sesenta niños y ahora hay más de ochenta", se congratula el alcalde.

Este crecimiento demográfico contrasta con los problemas de despoblación que sufren otros municipios pequeños de la comarca y plantea nuevas necesidades, como la construcción de esta depuradora."La depuradora se construyó en los años noventa sin pensar que se podía crecer tanto, tampoco tiene en cuenta la situación actual de emergencia climática", insiste el primer edil.

Reunión entre el alcalde y representantes de la diputación y la UPV. / Levante-EMV

Denans se reunió el martes con responsables de la Diputación de Valencia y de la Universidad Politécnica para abordar la necesidad de elaborar un proyecto que permita a la Barraca contar con una depuradora de mayor tamaño y más eficiente.

Aunque el alcalde asegura que ya se han tomado medidas complementarias para mejorar el uso del agua, como la renovación de la red de agua potable en la parte sur o la separación de canalizaciones para aliviar la carga de la depuradora, se apuesta por una instalación moderna que pueda ahorrar hasta un 50 % de consumo energético y evitar que se vierta en el barranco de l'Estret con el objetivo de dar un uso a las aguas depuradas, principalmente para el riego.