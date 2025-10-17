Sueca impulsa iniciativas de autoexploración mamaria ante los fallos en el sistema de detección

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Sueca organizó una charla dirigida a la ciudadanía sobre la importancia de la autoexploración mamaria para la detección precoz de patologías, enmarcada en la programación anual de actividades con perspectiva de género. Estas charlas abordan temas de salud, memoria, educación emocional o menopausia, entre otros.

La matrona Paula Martínez explicó paso a paso cómo realizar con seguridad la autoexploración mamaria con el fin de que las asistentes pudieran llevar este conocimiento a sus hogares. “Se trata de una técnica sencilla, pero que no todas las mujeres conocen con detalle. Nuestro empeño es que se vaya claramente aprendida, para que puedan identificar cualquier anomalía en una fase temprana”, apuntó Martínez.

La iniciativa cobra especial importancia en un momento en que se disparan alertas sobre fallos y demoras en los programas de cribado de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana y en otras regiones.

La concejala de Igualdad, Roser Viñoles, señaló que el objetivo es vincular la salud con la igualdad: “Nos interesa llegar especialmente a mujeres de edad más avanzada, que habitualmente no participan con tanta frecuencia en acciones de concienciación con enfoque de género”. La asistencia masiva fue, según Viñoles, una confirmación del interés social existente, y espera que este éxito de convocatoria se repita en próximas ediciones.

Valor local y mirada de futuro

La iniciativa busca acercar la prevención a la ciudadanía. Las sesiones presenciales permiten aclarar dudas, mostrar técnicas correctas y fortalecer la conciencia individual, aunque recuerdan ni la autoexploración sustituye los exámenes clínicos ni estos deben ser descuidados. Ambas prácticas juntas multiplican las posibilidades de detección temprana.

El ayuntamiento ha informado que durante las próximas charlas se tratarán otros temas de salud con enfoque de género, como la memoria o la menopausia, y que se extenderán a otros barrios del municipio para lograr una cobertura más amplia.