La UD Alzira busca su primera victoria tras el cambio de entrenador

“A entrenador nuevo, victoria segura”. La UD Alzira espera que el manido dicho sea una realidad y su afición pueda volver a sonreir. El rival será el Hércules B que le recibirá en la ciudad deportiva de Alicante a las 18’30 h., justo a continuación de que a unos metros haya acabado el partido del primer equipo en el Rico Pérez. El conjunto alicantino no esperaba estar esta temporada en 3ª RFEF. De formar el año pasado un equipo para que se fuesen fogueando los jóvenes jugadores en Lliga Comunitat, a tres jornadas para el final se encontraban a cinco puntos del líder, el Novelda, que ascendía directamente. En el último partido el equipo que lideraba la tabla, el Tavernes perdió en Xàtiva y los alicantinos ganaron 0-2 en Torrevieja. Este año pretendían seguir creciendo y, aunque perdieron el primer partido de liga, llevan cuatro sin perder y están igualados a puntos con el último equipo de play-off. Su técnico, Ramón Campillo, tiene numerosas bajas. Después de que el primer portero, Mompeán, esté continuamente con el primer equipo, Luján sufrió una triada y Campillo está tirando del meta del Juvenil, Pere Sánchez. También están lesionados o tocados Fran Simón, Adri Jiménez, Carrasco, Denzel, Emonds y Seva.

Los blanquiazules son, en palabras del técnico Ramón Llopis, "un buen equipo que sabe jugar en corto, transitando el balón, en largo y están bien estructurados defensivamente con lo que encajan pocos goles y como jóvenes, están bien físicamente. El nuevo entrenador azulgrana llega dispuesto a cambiar la cara de la plantilla y de la afición, muy entristecida después de que su equipo solo haya ganado uno de los últimos 31 partidos senior. Además, la única victoria no fue merecida por lo visto en el campo de Soneja. El técnico burrianense quiere plantear un sistema 1-4-3-3. Siempre ha sido un amante de un fútbol más ofensivo que defensivo. “Me gusta causar desconcierto en el rival, donde un defensa puede estar en la media punta o al revés”, insiste. Lo que sí tiene claro es que “aunque alguna vez muy esporádica he jugado con tres centrales, no es un sistema que contemplo entre los varios que pueda utilizar”. Llopis tiene como reto “que los jugadores vuelvan a disfrutar en el campo. Incluso me marco un reto particular, que Traver vuelva a ser el jugador que fue conmigo en el Soneja”. Tres jugadores han sufrido varapalos familiares en casa con el fallecimiento de sus familiares: Adi, Sento y Jorge Ruiz. Este último, que ha sufrido el óbito más reciente, decidirá si está en condiciones de jugar o no.

La UD Castellonense jugará su partido en el Antonio Escuriet el domingo a las 17’15 h. El rival será el Vall d’Uixó, que le ha arrebatado el quinto puesto tras la suspensión del Alzira-Castellonense por la lluvia. Sobre el conjunto de la Plana Baixa el técnico ribereño considera que “se ha reforzado muy bien en su segunda temporada en la categoría con un gran entrenador José Manuel Descalzo, que le da una idea muy clara de juego y concede muy poco”. Rodríguez está convencido que “volverá a optar al play-off”. Sobre su equipo está satisfecho “del momento en el que se encuentran y va asentándose. Cabe recordar que hicimos once fichajes y empezamos tarde la pretemporada por el play-off. Ya van conociéndose y compenetrándose más”. El ribereño sigue teniendo a todos los jugadores disponibles.