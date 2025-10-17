Xavi Castillo agota entradas en Alginet tras el veto municipal por su parodia de El Ventorro

El humorista Xavi Castillo ha agotado las cerca de 500 entradas para su espectáculo "Veriueu-ho! Especial El Ventorro", que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Teatre Giner de Alginet. El cómico, como informó Levante-EMV, fue vetado por el Ayuntamiento de Alginet por, en palabras de la alcaldesa Elia Ferrer (PP), "su contenido político". Tras esta cancelación, PSPV, Cercle Idea y Compromís, los tres grupos de la opisición, decidieron programar el espectáculo en la localidad para que "pueda actuar libremente".

Xavi Castillo ha vendido todas las entradas para la parodia, que se llevará a cabo en el teatro con un aforo de 465 personas. La formación de Compromís señala que todavía quedaban tres días para adquirir los pases, pero "se han agotado antes de tiempo", "Ha sido un éxito", reconocen.

El humorista iba a actuar a finales de septiembre en Alginet, pero, como él mismo explicaba en sus redes sociales, "unos días antes nos dicen que no se puede hacer y se anula". La alcaldesa denunciaba que "con dinero público no se debe contratar este tipo de espectáculos". "No me parecía un espectáculo de buen gusto, por lo que, cuando vimos la propuesta, tomamos la decisión. Viniese de quien viniese, si tiene un contenido político no debe costearse con dinero público", insistía la primera edil, que añadía que "no me parece de buen gusto hacer parodia de un acontecimiento tan reciente. Ya se ha comentado bastante a nivel autonómico y nacional. No queremos entrar en ese juego".

Castillo, por su parte, respondía que "no es sólo una obra de humor. Es también un grito de indignación, un homenaje a los voluntarios que lo dieron todo por ayudar y una denuncia explícita de la gestión política de la catástrofe climática más grave que ha vivido el País Valencià".

Reproches entre partidos

La cancelación del espectáculo comportó una serie de reproches entre los distintos partidos de la localidad. El PP insistía en que "desde Populars de Alginet defendemos una cultura abierta, plural y respetuosa que sirva para unir, no para dividir". "La decisión de no contratar una actuación concreta se tomó con responsabilidad y respeto hacia todas las sensibilidades del pueblo, por lo que la cultura que se financia con dinero público debe ser un espacio inclusivo, neutral y constructivo", añadían. La formación recordaba que, "pese a las acusaciones de censura, en ningún momento se ha impedido que la oposicióón haga uso de un espacio público".

Cartel que anuncia el espectáculo de Xavi Castillo en Alginet. / Levante-EMV

Por su parte, Socialistes d'Alginet, socios de gobierno y con competencias en la concejalía de Cultura, manifestaban que "en ningún momento queríamos perjudicar al equipo de gobierno al que pertenecemos ni generar ninguna controversia". Explican: "En el momento de la contratación, se nos informó que el contenido no incluía referencias a las "Cròniques del Ventorro", por lo que consideramos adecuada su programación. Con la llegada del mes de septiembre, y atendiendo que este tema se encuentra de plena actualiad, el espectáculo finalmente gira en torno a las crónicas citadas".

Socialistes d'Alginet explican en el comunicado que el contrato ya se estaba firmado y, por lo tanto, "no procedía su cancelación, considerando que se trataba de una representación de carácter humorístico". "No somos quienes hemos cancelado el espectáculo. Nuestra única intención era ofrecer una propuesta cultural y de humor al público de nuestro municipio, sin ninguna motivación política ni voluntad de causar ningún daño", reiteran.

"Todo estaba preparado. Si no querían que actuara, que no lo hubiesen contratado, pero, una vez contratado, es una clara censura. La cultura es para pensar, para reír y para ser libres", añaden desde Compromís.