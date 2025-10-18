Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous

Un vecino de Ginestar (Tarragona) ha iniciado un registro con los azulejos repartidos entre varias localidades de la Ribera, que marcan el nivel del agua que alcanzó la pantanada de Tous el 20 de octubre de 1982. Joan Francesc Costa ha empezado a recopilar en su archivo las distintas marcas que decoran viviendas y edificios de la comarca, en las que se indica el nivel máximo que alcanzó la inundación hace 43 años.

Costa, que estudia en la facultad de Geografía e Historia y la facultad de Física de la Universitat de l'Experiència-Universitat de Barcelona (universidad para mayores de 55 años), ya ha contabilizado cerca de veinte ladrillos repartidos en Alzira, Benimuslem, Alberic, Antella, Càrcer, Sumacàrcer o Gavarda. En un documento, el estudioso recopila la calle exacta en la que se encuentra el ladrillo, una imagen de este y su inscripción. Destacan algunas frases como "Hasta aquí llegó el nivel del agua en la riada del día 20 de octubre del año 1982" o "Hasta aquí llegó el agua en Sumacàrcer el día 20 de octubre de 1982 a las 19:20 h por culpa de romperse el pantano de Tous".

El aficionado a este tipo de catástrofes y sus registros no sólo contabiliza las marcas de la Ribera, sino que también tiene documentadas otras riadas de España y de otros países del mundo. Por el momento, ya ha catalogado cerca de 8.000 azulejos. "La gente les suele llamar azulejos o marcas, pero es curioso porque su nombre real es 'limnimarca', ya que es la marca del agua", afirma.

Una de las marcas en un edificio de Alzira. / Levante-EMV

Costa inició su andadura hace diez años. Lo que empezó como un hobby se ha convertido en un aprendizaje. Al preguntarle sobre una de las marcas, es capaz de responder el municipio, la calle en la que se encuentra ubicada y la inscripción. "Hice un estudio sobre las inundaciones en la Comunitat Valenciana y estuve mirando las marcas. Me interesó mucho la riada del 14 de octubre de 1957 y la pantanada de Tous", indica.

El estudioso insiste en la necesidad de conservar estas marcas para conocer la historia y el alcance del agua en este tipo de catástrofes. "Hay pueblos muy sensibilizados con este tipo de marcas. Ahora voy a empezar a regsitrar también las de la dana del 29 de octubre", afirma. Para recopilar la información, Costa se ha puesto en contacto con ayuntamientos y particulares de las distintas localidades afectadas por las riadas. "Me iba poniendo en contacto para que me dijeran el punto exacto y me pasaran fotografías", señala.

"Cultura de las marcas"

Costa reconoce que en la Ribera y en su localidad hay mucho interés por registrar la altura del agua. "En Ginestar hay muchas inundaciones y desde bien pequeño me impactaba ver la altura a la que llegaba el agua", indica. Hace diez años empezó a documentar estos registros con marcas de su pueblo, pero, poco a poco, ha ido ampliando la colección. "En mi pueblo es muy común e, incluso, se hacen rutas. De ahí nació la idea y decidí seguir y abrir horizontes a toda España y el resto del mundo", explica.

En el caso de la Ribera, el aficionado no sólo ha registrado la altura de la pantanada, sino también dispone de marcas de otras catástrofes que azotaron la Ribera. Por ejemplo, Costa contabiliza cinco azulejos de la riada del 4 de noviembre de 1864 en Sumacàrcer, Alzira y Càrcer o del 17 de noviembre de 1874. "Este es el principio, pero la idea es seguir aumentando la colección", concluye.