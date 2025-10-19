El grupo de Protección Civil que nació en la pantanada de Tous regresa al barro tras la riada

Hay momentos y olores que nunca se olvidan. Por muchos años que pasen, quedan grabados a fuego en la memoria y son casi imposibles de borrar. Algunas de estas imágenes transportan a vivencias que se recuerdan con mucho cariño y anhelo, pero, en otras ocasiones, los recuerdos suponen un viaje hacia situaciones complicadas. «Si pienso en la pantanada de 1982, lo primero que recuerdo es el olor del barro», recuerda José Miguel Martínez, vecino de Carcaixent y miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una entidad que nació en el municipio tras la tragedia. Hoy se cumplen 43 años de aquella catástrofe que anegó buena parte de la comarca y que, cuatro décadas después, todavía sigue muy viva en el imaginario colectivo.

Martínez pensaba que aquel olor tan «característico y peculiar» jamás volvería a cruzarse en su camino. Sin embargo, el 29 de octubre de 2024 el barro y el agua volvieron a inundar decenas de municipios de la provincia de Valencia. Habían pasado 15.350 días, pero aquella imagen y aquel olor que había experimentado con tan sólo 19 años regresaban a él. «Recuerdo a la perfección el olor que dejaba el barro en Carcaixent y como los coches, los árboles y todo lo que pillaba a su paso eran arrastrados por el agua», afirma. El voluntario también participó en las labores de limpieza primero en Carcaixent y después en Algemesí tras el desbordamiento del río Magro.

Él ya había experimentado qué suponía vivir una catástrofe de tal magnitud. En 1982 lo hizo como vecino de Carcaixent, mientras que ahora, 43 años después, lo hacía como miembro de Protección Civil. Esta agrupación se fundó en 1984, tan sólo dos años después de la pantanada. Tras ese episodio, algunos de los voluntarios decidieron poner en marcha esta entidad para ayudar de manera desinteresada en el municipio. Martínez entró a formar parte de la agrupación en 1987, aunque él también estuvo colaborando en solitario, como muchos vecinos y voluntarios, durante la pantanada. «Todos colaboramos de una manera u otra, ya fuese limpiando el barro de las casas y las calles o repartiendo comida», explica. Tras aquel episodio, los componentes se dieron cuenta de que «era necesario formar esta agrupación». Así nació Protección Civil, que ha estado colaborando de manera desinteresada durante cerca de 40 años.

Martínez vivía durante la pantanada en un piso, por lo que el agua y el barro no afectaron a su vivienda. Inmediatamente intentó ayudar a todas las personas que lo necesitaran. Fue una de las vivencias que más le ha impactado. «Era la primera riada que vivía, por lo que nadie sabía qué nos venía encima ni cómo iban a ser los días posteriores». añade. El joven residía en la zona más elevada de la localidad, por lo que el impacto todavía fue mayor: «Pensaba que sí había llegado esa cantidad de agua hasta allí arriba, no quería ni imaginarme cómo estaría el resto».

Protección Civil de Carcaixent durante los trabajos tras la dana del 29 de octubre. / Levante-EMV

Tras todo lo vivido, y al conocer la magnitud de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, los voluntarios de Protección Civil no dudaron en devolver la ayuda que habían recibido más de cuatro décadas atrás. Martínez explica que, durante los primeros días, estuvieron colaborando en las zonas afectadas de Carcaixent y luego se desplazaron hasta Algemesí. Durante aquellos días, y como recogió Levante-EMV, muchos voluntarios procedían de esta localidad afectada por la pantanada y recalcaban que «querían devolver la ayuda que habían recibido los padres en 1982».

«Cuando acudí por primera vez, el olor del barro de la dana me devolvió a la pantanada», afirma. Aquel aroma le causó una sensación extraña, pero tenía más que claro cuál era su objetivo: «Devolverles todo lo que nos dieron en su momento. Teníamos claro que queríamos ayudar».

A los voluntarios les impactó el rostro de los damnificados y, sobre todo, su soledad durante los primeros días. «Era doloroso ver sus caras, las casas destruidas...», indica. Protección Civil se volcó junto a los bomberos en la limpieza de calles o en los garajes anegados de barro y agua. «Estuvimos limpiando garajes sin saber qué nos íbamos a encontrar o si habría víctimas», reflexiona, aunque reconoce que «lo volveríamos a hacer».

Ambas vivencias les han supuesto un «gran impacto emocional». «Emocionalmente nos costó recuperarnos de la pantanada, como a ellos también les costará recuperarse de la riada», reconoce.

Otros trabajos

La formación cuenta actualmente con 23 voluntarios, aunque sólo dos forman parte de Protección Civil desde su creación. Su actuación no sólo se limita a la ayuda en caso de desgracia. También están presentes en las fiestas, orquestas, discomóviles, procesiones, cabalgatas o grandes acontecimientos y se hace indispensable su colaboración para garantizar la seguridad con la Policía local y la Guardia Civil. «Siempre he tenido claro que quería formar parte de Protección Civil. Supone una gran satisfacción ayudar y colaborar y, sobre todo, recibir la gratitud de la gente. Se viven los acontecimientos de otra forma», concluye.

Carcaixent decidió homenajearles el año pasado con motivo de su 40 º aniversario. La agrupación fue la encargada de llevar la Senyera durante la celebración del 9 d'Octubre.