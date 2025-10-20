La adhesión de Senyera refuerza la presencia de la Ribera en el Fons Valencià per la Solidaritat

El Ayuntamiento de Senyera ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el pleno la adhesión al Fons Valencià per la Solidaritat, la entidad municipalista que aglutina los esfuerzos y recursos económicos, técnicos, etc. de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana, y los dedica a erradicar la pobreza y trabajar por la igualdad de oportunidades mediante la cooperación internacional municipalista directa y la educación para el desarrollo. Senyera ha designado como representantes del ayuntamiento en el Fons a la alcaldesa, Paqui Momparler Orta, y al concejal Jesús Esteve Ribera, como titular y suplente respectivamente.

El municipio de la Ribera Alta, con su adhesión como socio en el Fons Valencià, manifiesta su voluntad de contribuir desde el ámbito local valenciano al desarrollo de países del sur y hacerlo desde el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y del movimiento municipalista, al ser consciente de su trascendencia en la construcción de una sociedad más humana, justa, sostenible y democrática. El Ayuntamiento de Senyera asume el compromiso de dotar presupuestariamente una partida anual para proyectos de cooperación internacional municipalista directa y de educación al desarrollo a realizar mediante el Fons Valencià.

Con la incorporación de Senyera, el Fons Valencià per la Solidaritat aumenta el número total de socios a 156, siendo de estos 148 ayuntamientos y 8 mancomunidades de la Comunitat Valenciana, continuando con la tendencia de incremento de socios. También se incrementa la presencia en el Fons de entidades locales de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, siendo el 29% y 50% de los municipios de las comarcas, respectivamente, las que forman parte de la asociación municipalista por la solidaridad global (las cuales representan al 23% y 55% de la población total de las respectivas comarcas). En global, el 34% de las localidades de la Ribera forman parte del Fons, y representan al 32% de la población.

En concreto, de ´la Ribera Alta, forman parte del Fons los ayuntamientos de Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia, Alginet, Antella, Benifaió, Castelló, l'Énova, Sellent, Senyera y Sumacàrcer, así como la Mancomunidad de la Ribera Alta. De La Ribera Baixa son miembros los consistorios de Almussafes, Corbera, Favara, Fortaleny, Polinyà de Xúquer y Sueca, y también la Mancomunidad de la Ribera Baixa.

Las miembros de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià, Rosa Martínez, concejala de l'Alcúdia, y Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera, han expresado su satisfacción por la adhesión de Senyera, y coinciden en el hecho que “se consolida el crecimiento del Fons en las comarcas de la Ribera y se refuerza el compromiso del municipalismo valenciano solidario por un desarrollo socioeconómico humano, justo y sostenible de los países empobrecidos”. Por su parte, la alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler, ha incidido en el hecho que la adhesión en el Fons Valencià es la materialización del carácter solidario de su municipio y de su vecindario, así como del compromiso que este tiene con la sociedad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que, desde la pluralidad política, territorial y poblacional, suma esfuerzos y recursos de las entidades locales miembros para ejecutar proyectos de cooperación internacional descentralizada municipalista en poblaciones de países empobrecidos, de acción humanitaria en países en situación de emergencia y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en las localidades socias del Fons en la Comunitat. Actualmente, forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat 158 entidades locales socias (150 ayuntamientos y 8 mancomunidades).

El Fons Valencià es un agente único de cooperación en la Comunitat Valenciana, puesto que facilita y complementa la realización de políticas de cooperación internacional municipalista directa a los ayuntamientos mediante un equipo técnico especializado, y con múltiples beneficios. Los ayuntamientos -independientemente de su medida poblacional- ejecutan mediante el Fons Valencià proyectas de gran impacto -siguiendo todo el ciclo de vida del proyecto y de manera participativa- que de manera individual no sería posible realizar. Por otro lado, los ayuntamientos y las mancomunidades solo tienen posibilidad de llevar a cabo la modalidad de cooperación técnica a través del Fons, puesto que es la única entidad que lo ejecuta. Asimismo, las entidades locales miembros del Fons tienen a su disposición proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los cuales se adaptan a la singularidad de cada localidad.