La asociación Murta Casella detecta 50 calles de Alzira "bastante transitadas" susceptibles de plantar árboles
El alcalde responde a la propuesta de impulsar un plan de arbolado con el anuncio de un documento de infraestructura verde y vulnerabilidad para generar más zonas de sombra
La Associació Mediambiental Murta i Casella ha contabilizado cerca de cincuenta calles de Alzira “bastante transitadas” susceptibles de plantar árboles o plantas trepadoras con la finalidad de crear sombras que contribuyan a reducir las temperaturas cada vez más altas que se registran en verano. El presidente y directivos de la asociación han propuesto al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, la elaboración de un Pla d’Arbratge para la ciudad que contempla la plantación de numerosos árboles, plantas y enredaderas en calles, plazas y alrededors de la ciudad.
Pérgolas en las plaza
Fuentes de la asociación señalan que el alcalde acogió la propuesta con interés y comentó su intención de impulsar un Pla d’Infraestructura Verda i Vulnerabilitat, con un estudio previo de la zonas vulnerables y de los viales y aceras aptos para la plantación de especies vegetales. “No ha adelntado los proyectos de la Plaça de la Generalitat y la Plaça Cartonatges, donde se prevé instalar pérgolas semicubiertas, además de ubicar islsa verdes en los alrededores del colegio público Blasco Ibáñez y la Escola d’Adults Enric Calor”, indican fuentes de la asociación naturalista, que también planteó al alcalde la propuesta de repoblar y dotar de riego a la Muntanyeta.
En sentido, las mismas fuentes señalan que Domínguez comentó su intención de buscar financiación para recuperar el antiguo pozo de l’Hort de Ros, ubicado en la falda de la Muntayeta, así como los bancales de olivos con el objetivo de diseñar itinerarios y zonas de pic nic. El ayuntamiento también ha revelado la intención de adecuar la pista existente para mejorar el acceso por la Graella o su intención de conectar la Muntanyeta con el Anell Verd.
