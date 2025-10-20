Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La banda joven de la Sociedad Musical de Alzira triunfa en el certamen autonómico

Las agrupaciones de Alfarb y Carlet completan el podio de la cita musical celebrada en Tavernes

La banda alzireña, durante su actuación.

Óscar García

Alzira

La banda joven de la Sociedad Musical de Alzira se impuso en el Certamen Autonómico de Bandas Juveniles "Lorenzo Sanchis", celebrado en Tavernes de la Valldigna.

Un jurado compuesto por prestigiosos directores y compositores como Andrés Valero-Castells, Andrea Gasperin y José Enrique Martínez Esteve encumbró a la agrupación alzireña, que se llevó el primer premio.

El podio del certamen lo completaron otras dos bandas de la Ribera: la Sociedad Protectora Musical La Lira de Alfarb y la Agrupación Musical L’Artística de Carlet, que consiguieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

La Ribera demostró en la cita autonómica que es la cuna de los jóvenes talentos y que es una de las regiones más importantes del panorama de las bandas de música valencianas.

