El Castellonense vence ante la Vall d'Uixó y la UD Alzira empata al Hércules B

Buena jornada para los equipos ribereños de Tercera Federación con dos goles "in extremis". El Castellonense ganó en el tiempo añadido al Vall d'Uixó y se pone a un punto del play-off con un partido menos, que se disputará el miércoles 29 a las 20:30 h en el campo de Venècia contra la UD Alzira. El conjunto azulgrana también recuperó un punto en Alicante contra el Hércules B con el primer tanto del nigeriano Adi.

Los blanquinegros formaron con Joan Company; Luis Sancho, Enrique José, Badal, Jefrie; Joe, Samper, Misffut, Murillo, Fidel Rey y Lidón. "Valoro muy positivamente la victoria por los tres puntos y el esfuerzo ante un rival que compite muy bien", indicó el técnico Iñaki Rodríguez. Al inicio del segundo tiempo los de la Plana vieron expulsado un jugador, por lo que, como indicó el entrenador, "hicimos cambios -Sergi e Iker Garijo por Fidel y Lidón y, posteriormente, De Mateo y Siscar por Jefrie y Luis Sancho, para minutos después retirar a Samper por Marc Abril-, cambiamos la estructura y arriesgamos". El equipo ribereño llegó mejor y "aunque en una transición nos podían coger a la contra tuvimos el premio del triunfo". Sin duda, si por alguna cosa está satisfecho el técnico alzireño es por que "los cambios nos están haciendo mejor equipo lo que denota que tanto los que juegan como los suplentes pueden aportar igualmente".

Por su parte, con un gran cabezazo de Adi, la UD Alzira arrancó un empate a dos de la ciudad deportiva Antonio Valls de Alicante contra el Hércules B y corta la racha de tres derrotas consecutivas. No se pudo cumplir el dicho de "A entrenador nuevo, victoria segura" pero sí se empezaron a verse cambios en el nuevo Alzira de Ramón Llopis. En primer lugar la formación. El técnico burrianense puso defensa de cuatro ante Vicent Dolz: Abraham, Manu Castillo, Bono y Manu Berrocal. En el centro del campo, Leo y Cristian con Carles Marco por la derecha y Lucas Alonso por la izquierda y Traver y Vassi como delanteros.

Los herculanos, aunque tenían siete bajas, sacaron un once competitivo donde destacaron las dos alas, Tutu y Pepe Traoré con unos activos Valverde, Guti y Ángel Sánchez en el centro del campo que contactaban con Hamza en la delantera y una defensa firme. Fueron los locales quienes más se acercaron a la portería azulgrana aunque sin poner en grandes apreturas a Vicent Dolz. Sin embargo, en el minuto 24 Vassi fue trabado en la pierna y el colegiado pitó penalti que transformó Leo Ramírez. Desgraciadamente, cuando corría el 33 Pepe sacó un saque de esquina que Hamza remató libre de marca. En el siguiente ataque alicantino Tutu lo intentó desde 25 metros que se le fue por encima del larguero y en tiempo añadido el lanzador sin puntería fue Pepe. Un tiro anterior de Traver, también alto, fue el único bagaje azulgrana.

La segunda parte empezó sin cambios y al equipo le seguía costando organizar el juego. El Hércules presionaba la salida de balón y eran los centrales o laterales azulgranas -aunque vistieron de naranja- los que sacaban el esférico con balones largos con destinatario incierto. Para complicar más la situación, a los nueve minutos de la reanudación Tutu enganchó un tiro duro desde fuera del área que Dolz repelió y Guti marcó. Los aficionados alzireños -y también algunos locales- se quejaron de que el mediapunta herculano estaba en fuera de juego aunque el mediapunta estaba bien posicionado.

Los primeros cambios le sentaron bien a la UD. En el minuto 59, Sento salió por Berrocal y se situó en el lateral izquierdo y Santi y Adi por Lucas y Vassi en la delantera. El equipo carburó mejor y ya en el 68 Santi metió un tiro cruzado que se paseó por el área pequeña que Adi no remató por poco. La salida del espigado Chema también provocó peligro pero el delantero herculano se retiró después de un remate en semicaída. En el 74 Castañeda sustituyó a Abraham y Carlos Marco bajó al lateral, Bono se abrió a la banda y Sento subió al extremo izquierdo. El conjunto de Ramón Llopis siguió intentándolo y en el último minuto del partido Traver sirvió una falta potente que Adi cabeceara inapelablemente al fondo de la red recuperando un punto.

El cuadro castellonense jugará el sábado a las 17 h en Utiel y el Alzira ha adelantado el partido en Venecia contra el Atzeneta a las 12 para no coincidir con el Clásico, Madrid-Barça.