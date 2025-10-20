Ciencia al alcance de todos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El divulgador Enric Ramiro imparte una charla dentro de la Semana de las Personas Mayores

El divulgador Enric Ramiro en una de las actividades organizadas, en una imagen de archivo.

Óscar García

Alzira

El divulgador Enric Ramiro ofrece este viernes 24 de octubre, y dentro de la Semana de las Personas Mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira, una charla-taller en el centro La Parrilla de Alzira con el objetivo de acercar la ciencia a todas las edades.

La actividad, organizada por la Asociación de Pensionistas El Xúquer, busca acercar la ciencia a los asistentes a través de una serie de juegos matemágicos y experimentos caseros. Ramiro combina trucos de “matemagia” con experimentos de física, que se pueden aplicar al día a día para sorprender a familiares, amigos y allegados.

El público podrá disfrutar de actividades en las que se adivina la edad de una persona o su día de cumpleaños, comprobar cómo desaparecen personajes de un dibujo simplemente cambiando el orden de las piezas, averiguar el número de zapato o incluso el número de teléfono móvil. Junto a estos ejercicios sorprendentes, los presentes también podrán realizar otras actividades centradas en la física, como conseguir que una lata de refresco quede inclinada y dé vueltas, hacer que aparezca la primavera en una bandeja o muchos otros fenómenos que parecen magia, pero que son pura ciencia.

Los asistentes a este taller gratuito deberán llevar un bolígrafo, unas tijeras y el móvil. No es necesario tener conocimientos previos, salvo saber sumar, restar y las tablas de multiplicar. El espectáculo está dirigido específicamente a personas no científicas y pretende distraer y emocionar de una manera sencilla y con herramientas muy simples para que todo el mundo pueda poner en práctica las propuestas.

TEMAS

