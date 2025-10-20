Ciencia al alcance de todos

El divulgador Enric Ramiro ofrece este viernes 24 de octubre, y dentro de la Semana de las Personas Mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira, una charla-taller en el centro La Parrilla de Alzira con el objetivo de acercar la ciencia a todas las edades.

La actividad, organizada por la Asociación de Pensionistas El Xúquer, busca acercar la ciencia a los asistentes a través de una serie de juegos matemágicos y experimentos caseros. Ramiro combina trucos de “matemagia” con experimentos de física, que se pueden aplicar al día a día para sorprender a familiares, amigos y allegados.

El público podrá disfrutar de actividades en las que se adivina la edad de una persona o su día de cumpleaños, comprobar cómo desaparecen personajes de un dibujo simplemente cambiando el orden de las piezas, averiguar el número de zapato o incluso el número de teléfono móvil. Junto a estos ejercicios sorprendentes, los presentes también podrán realizar otras actividades centradas en la física, como conseguir que una lata de refresco quede inclinada y dé vueltas, hacer que aparezca la primavera en una bandeja o muchos otros fenómenos que parecen magia, pero que son pura ciencia.

Los asistentes a este taller gratuito deberán llevar un bolígrafo, unas tijeras y el móvil. No es necesario tener conocimientos previos, salvo saber sumar, restar y las tablas de multiplicar. El espectáculo está dirigido específicamente a personas no científicas y pretende distraer y emocionar de una manera sencilla y con herramientas muy simples para que todo el mundo pueda poner en práctica las propuestas.