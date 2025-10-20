Las cofradías de Cullera eligen a Vicente Escrivá como nuevo presidente

La Junta Local de Cofradías de Cullera ha elegido a Vicente Escrivá Lafarga como nuevo presidente de la entidad, en una reunión celebrada este jueves 16 de octubre, tras aceptar la dimisión de la anterior presidenta, María Pilar Blasco Espí, quien había comunicado su decisión en la última sesión del mes de septiembre.

Escrivá es un cofrade de larga trayectoria en la Semana Santa cullerense y uno de los miembros más veteranos de la Junta Local. Durante las últimas décadas ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, destacando su papel al frente de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, una de las más arraigadas y participativas de la ciudad.

Con más de veinte años de dedicación activa, Vicente Escrivá ha contribuido a la consolidación del movimiento cofrade local y ha participado en la organización de los principales actos religiosos de la Semana Santa de Cullera, declarada de Interés Turístico Autonómico.

El nuevo presidente afronta esta etapa con el objetivo de mantener la unidad entre las distintas cofradías y reforzar la proyección cultural y espiritual de la Semana Santa cullerense. Según fuentes de la Junta Local, su experiencia y compromiso garantizan “una transición serena y continuista”, al tiempo que se impulsarán nuevas iniciativas de participación juvenil y de coordinación con las parroquias del municipio.

Por su parte, la Junta Local de Cofradías ha agradecido la labor desempeñada por María Pilar Blasco Espí, quien ha presidido la entidad durante los últimos años con una gestión marcada por la recuperación de actos tradicionales y el fortalecimiento de la imagen pública de la Semana Santa de Cullera.