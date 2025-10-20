La condonación de 40 créditos de la pantanada cierra el último fleco del caso Tous 43 años después

El Gobierno de España da por cerrado el caso Tous en el día en el que se cumplen cuarenta y tres años de la rotura de la presa que inundó decenas de pueblos de la Ribera. Según ha explicado en Alzira el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el Instituto de Créditos Oficiales condonará la deuda contraída por alrededor de cuarenta personas vulnerables.

"Había una herida que no estaba cerrada, una herida económica que afectaba a unas cuarenta personas vulnerables. Muchas de ellas heredaron deudas que ni siquiera sabían que tenían. Hablamos de personas muy mayores, que en algunos casos ni siquiera tenían un nivel de renta básico. Las administraciones teníamos que mostrarnos sensibles ante una situación así", ha explicado España.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha recordado que, a lo largo de décadas, varios decretos habían intentado dar una solución a este problema: "Quedaba muy poca gente y nadie esperaba que el ICO volviera a presentar más demandas como las que empezaron a aparecer hace cinco o seis años. Todas las asociaciones de damnificados daban por cerrado el tema, pero esos préstamos no estaban ni pagados ni condonados".

Estas personas recibieron, en los últimos años, cartas que ya no esperaban tener que leer. En ellas se les pedía devolver el capital prestado y los intereses generados durante cuatro décadas, por lo que resultaba habitual que estos fueran mucho mayores que el crédito concedido en su momento. "No hay que olvidar que esto se remonta a los años ochenta, en una España en la que lo normal era que el hombre trabajase y la mujer fuera ama de casa. Así que nos llegaban al despacho señoras mayores que no tenían ni idea de nada, así que era de justicia solucionarlo", ha incidido Ferrer.

El decano de los abogados y el secretario de Estado, recibidos por las autoridades municipales. / Perales Iborra

Tanto el Colegio de Abogados de Alzira como el propio España han trabajado durante los últimos años para localizar hasta unas cuarenta personas consideradas vulnerables con el objetivo de condonar sus deudas, que ascendían a alrededor de cuatrocientos mil euros. "Hablamos de personas muy mayores, que en algunos casos ni siquiera tenían un nivel de renta básico. Las administraciones teníamos que mostrarnos sensibles ante una situación así. Gracias al trabajo de muchas personas, entre ellos el colegio de abogados de Alzira y otros abogados de la comarca, se pudo contactar con esas familias para ofrecerles ayuda", ha comentado al respecto España.

El ahora secretario de Estado también ha hecho hincapié en que ya se intentó resolver el problema durante la pasada legislatura: "El gobierno de Ximo Puig, del que yo fui conseller de Hacienda con Manuel Illueca como director del Instituto Valenciano de Finanzas, ya empezamos a buscar una solución a un problema que, aunque no afectaba a mucha gente, sí que afectaba a la dignidad de una comarca. Ahora yo soy secretario de Estado y Manuel Illueca es el director del Instituto de Créditos Oficiales y hemos podido completar la tarea que no acabamos porque llegaron las elecciones. Siempre creímos que los compromisos se contraen a título personal y, siendo yo de Carcaixent, era un compromiso que había adquirido con esta comarca".

Aunque Ferrer ha reconocido que todavía quedan "diez o doce procedimientos en marcha" relacionados con los créditos adquiridos tras la rotura de la presa de Tous de personas con recursos, tanto el decano de los abogados como España se han mostrado satisfechos por haber dado una solución a familias a las que podrían haber embargado sus viviendas. "Condonar esta deuda es devolverle la dignidad a las familias y a la comarca", ha concluido el secretario de Estado.