Cullera llora la muerte del músico y profesor Juan Roig

El mundo de la música de Cullera está de luto. Ha fallecido el músico, profesor y director Juan Roig Iznardo, una figura muy querida en el ámbito cultural y educativo de la localidad, tras una dura lucha contra la enfermedad. Roig fue maestro de numerosos músicos cullerenses, tanto en las aulas como en los ensayos, dejando una profunda huella en quienes tuvieron la suerte de aprender a su lado.

Amante de la música y de la cultura valenciana, Juan Roig fue compositor de diversas piezas para tabal y dolçaina, además de ejercer como profesor de percusión y de lenguaje musical en la Escuela de Música de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (SMI). Muchos de los actuales integrantes de la banda aprendieron solfeo y dieron sus primeros pasos musicales bajo su dirección y su paciencia.

Entre sus grandes legados destaca la creación de la Banda Infantil de Santa Cecília, de la cual fue su primer director. Este proyecto, nacido de su ilusión y entrega, permitió que generaciones enteras de jóvenes músicos pudieran iniciarse desde muy pequeños en el mundo bandístico, experiencia que se ha mantenido viva hasta hoy y que forma parte del corazón de la sociedad musical cullerense.

Quienes lo conocieron lo definen como una persona “correcta, paciente y siempre con la palabra justa”, un maestro con mayúsculas que sabía hacer sentir importantes a todos sus alumnos, sin importar su nivel. “Fue quien despertó en mí la pasión por la percusión, quien me enseñó a coger las baquetas y a tocar los platos”, recuerda emocionado uno de sus antiguos alumnos.

Desde la SMI Santa Cecília de Cullera han manifestado su profundo pesar por la pérdida de quien consideran una de las figuras más entrañables de su historia reciente: “Juan fue mucho más que un músico. Fue un formador de personas, un ejemplo de dedicación y una de esas almas que se hacen querer. Desde Santa Cecília queremos trasladar nuestro más sincero y sentido pésame a su familia y amistades”.

Cullera pierde a un gran músico y a una gran persona, pero su legado permanecerá en cada nota, en cada ensayo y en cada nueva generación de músicos que continúe su camino con la pasión que él supo inspirar.