Eduard Fernández triunfa en el Festival K-Lidoscopi de Cullera con su debut como director

La decimocuarta edición del Festival K-Lidoscopi de Cullera cerró anoche sus puertas con una gala llena de emoción, humor y talento, en la que el actor Eduard Fernández se consagró como el gran triunfador gracias a su debut en la dirección con el cortometraje “El otro”. La obra, una intriga psicológica que confirma la sensibilidad y profundidad narrativa del intérprete catalán, conquistó tres de los principales galardones del certamen: mejor dirección, mejor dirección artística (Susana Fernández) y mejor montaje (Javi Frutos).

Foto de grupo al final de la gala de clausura con organizadores, autoridades y premiados. / Levante-EMV

El público que llenaba el Auditorio del Mercat aplaudió la versatilidad de Fernández, ganador de cuatro premios Goya, que se estrena detrás de la cámara con una propuesta que combina tensión, simbolismo y un impecable trabajo visual.

El palmarés de esta edición reunió a algunos de los nombres más destacados del cine español. Daniel Sánchez-Arévalo, otro habitual de los Goya, se llevó el premio al mejor guion por “Pipiolos”, agradeciendo el galardón con un divertido mensaje de voz de WhatsApp que provocó las risas del público. Por su parte, Javier Fesser sumó un nuevo reconocimiento a su carrera con “Depredador”, distinguido como mejor cortometraje argumental.

El veterano Pedro Casablanc fue galardonado como mejor actor por su interpretación en “Insalvable”, mientras que la valenciana Cristina Fernández se alzó con el premio a mejor actriz por “Pálpito”, confirmando el sólido momento que vive el audiovisual valenciano. En las categorías documentales y de animación, los triunfos fueron para “La huella del barro”, de Rodrigo Márquez, y “El corto de Rubén”, de José María Fernández de Vega, respectivamente.

El jurado también reconoció el talento musical y técnico de otros creadores: Alberto Rodway y Grabaciones Sumergidas recibieron el premio a mejor banda sonora por “Escribe cuando llegues”, mientras que Daniel Benejam fue distinguido por su dirección de fotografía en “Ser un hombre”.

Fuera de la sección oficial, el K-Lidoscopi amplió su mirada con tres apartados que subrayan la diversidad del cortometraje contemporáneo. “Estela” fue reconocido como mejor cortometraje de la Sección Animant, “Sexo a los 70” se impuso en la Sección Perspectiva, y “Arrels” fue distinguido en la Sección En Rodatge, que pone el foco en proyectos en desarrollo y nuevas voces del cine.

La gala culminó con los grandes homenajes de la noche, que recayeron en dos figuras imprescindibles del cine español: el director Manuel Martín Cuenca, distinguido con el K-Lidoscopi d’Honor, y la actriz Petra Martínez, galardonada con el K-Lidoscopi d’Or por su trayectoria y compromiso artístico.

El Festival K-Lidoscopi de Cullera, consolidado como uno de los referentes del cortometraje en la Comunitat Valenciana, volvió a demostrar su capacidad para reunir a creadores consagrados y nuevos talentos en un mismo escenario, manteniendo su espíritu de descubrimiento, diálogo y pasión por el cine breve.

“El K-Lidoscopi sigue creciendo año tras año, apostando por la calidad, la diversidad y la emoción”, destacó el director del certamen Julio Martí Zahonero al cierre de una edición que, una vez más, convirtió a Cullera en el epicentro del mejor cortometraje nacional.