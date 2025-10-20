"La feria comercial de Alzira ha sido un éxito de público y ventas"
El presidente de los empresarios destaca la importancia de recuperar la ciudad "como centro neurálgico del comercio en la comarca"
“La feria ha sido un éxito, es muy bonito ver que Alzira vuelve a ser centro neurálgico del comercio en la comarca”. Las palabras del presidente de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), Raúl Tudela, evidencian la satisfacción de los organizadores de la decimoquinta edición de Alzira Fira Oberta, el ayuntamiento a través de la concejalía de Promoción Económica y, en particular, la Agencia Idea, y la propia AEA, por la masiva afluencia de visitantes a lo largo de todo el fin de semana, tanto a las carpas que concentraban la oferta de comercios y negocios de todo tipo como al sector de la automoción y también al de la tapa.
Más de un centenar de expositores, con sus promociones especiales para la feria, junto a los espectáculos programados con música en directo y las actividades infantiles, además de otras paralelas como la concentración de vehículos clásicos o la matinal motera, se convirtieron en atractivo suficiente para sacar a los alzireños a la calle y atraer a visitantes de otras poblaciones del entorno.
La concejal de Promoción Económica, Gemma Alós, ya había destacado antes del certamen que la feria de Alzira había alcanzado una gran repercusión más allá de la Ribera.
“La feria del comercio, la tapa y la automoción ha sido un éxito total, así lo refrendan los números y las impresiones que hemos recibido de todos los participantes, la gente está contentísima por la repercusión que ha tenido, por la afluencia, por las ventas y la proyección para la inmensa mayoría de expositores. Se han vendido muchos vehículos, muchos artículos y muchísimas tapas, esta zona es un revulsivo en la gestión de la feria”, ha incidido Tudela.
El presidente de los empresarios ha destacado la “perfecta coordinación” para que todo saliera bien, pese a las dificultades que conlleva un evento de esta envergadura, y ha señalado que tanto Idea como la AEA abren hoy mismo una nueva etapa para preparar la feria del próximo año. “Nosotros nos ponemos a trabajar desde ya, seguro que Idea ya lo está haciendo, para mejorar aquellas cosas que hemos visto que se pueden mejorar e innovar para hacer la feria incluso más atractiva”, ha concluido el presidente de la asociación empresarial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La expansión del siluro invasor desde el Magro ya alcanza el Júcar y llega hasta Cullera
- Las tormentas acompañadas de granizo afectan a Sueca
- Detienen a dos hombres en l'Alcúdia por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso
- La falta de normativa provoca división entre los ayuntamientos sobre la suspensión de clases por lluvias
- Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas
- Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous
- Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera