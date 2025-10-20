"La feria comercial de Alzira ha sido un éxito de público y ventas"

“La feria ha sido un éxito, es muy bonito ver que Alzira vuelve a ser centro neurálgico del comercio en la comarca”. Las palabras del presidente de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), Raúl Tudela, evidencian la satisfacción de los organizadores de la decimoquinta edición de Alzira Fira Oberta, el ayuntamiento a través de la concejalía de Promoción Económica y, en particular, la Agencia Idea, y la propia AEA, por la masiva afluencia de visitantes a lo largo de todo el fin de semana, tanto a las carpas que concentraban la oferta de comercios y negocios de todo tipo como al sector de la automoción y también al de la tapa.

Raúl Tudela, en el centro, junto a las autoridades municipales, tras la inauguración de la feria. / Associació Empresarial d'Alzira

Más de un centenar de expositores, con sus promociones especiales para la feria, junto a los espectáculos programados con música en directo y las actividades infantiles, además de otras paralelas como la concentración de vehículos clásicos o la matinal motera, se convirtieron en atractivo suficiente para sacar a los alzireños a la calle y atraer a visitantes de otras poblaciones del entorno.

La concejal de Promoción Económica, Gemma Alós, ya había destacado antes del certamen que la feria de Alzira había alcanzado una gran repercusión más allá de la Ribera.

“La feria del comercio, la tapa y la automoción ha sido un éxito total, así lo refrendan los números y las impresiones que hemos recibido de todos los participantes, la gente está contentísima por la repercusión que ha tenido, por la afluencia, por las ventas y la proyección para la inmensa mayoría de expositores. Se han vendido muchos vehículos, muchos artículos y muchísimas tapas, esta zona es un revulsivo en la gestión de la feria”, ha incidido Tudela.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la concejal de Promoción Económica, en el centro, en la visita a un "stand". / Facebook

El presidente de los empresarios ha destacado la “perfecta coordinación” para que todo saliera bien, pese a las dificultades que conlleva un evento de esta envergadura, y ha señalado que tanto Idea como la AEA abren hoy mismo una nueva etapa para preparar la feria del próximo año. “Nosotros nos ponemos a trabajar desde ya, seguro que Idea ya lo está haciendo, para mejorar aquellas cosas que hemos visto que se pueden mejorar e innovar para hacer la feria incluso más atractiva”, ha concluido el presidente de la asociación empresarial.