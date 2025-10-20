La primera edición de la feria outlet de Cullera congrega a 60.000 visitantes

La I Feria Outlet de Cullera cerró su primera edición con un balance más que positivo. Según los datos de la organización, cerca de 60.000 personas visitaron durante el fin de semana la gran carpa instalada en el municipio, superando todas las previsiones iniciales.

El evento, impulsado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera (ACECU) con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera, se celebró desde el viernes por la tarde hasta el domingo, y congregó a miles de visitantes atraídos por importantes descuentos —de hasta el 70 %—, así como por la variada programación paralela que acompañó a la cita.

Desde la apertura de puertas el viernes, la afluencia de público fue constante. Numerosos vecinos esperaban ya a las cinco de la tarde para acceder al recinto, que registró un lleno casi permanente durante las tres jornadas. “La respuesta del público ha superado todas las expectativas. La carpa ha estado llena durante todo el fin de semana”, destacó Carolina Camós, presidenta de ACECU.

Camós subrayó también el esfuerzo y la implicación del tejido comercial local: “Nuestros comercios se lo han trabajado muchísimo. Han preparado ofertas espectaculares y han puesto toda su ilusión. Para muchos, esta feria ha supuesto una inyección de energía y ventas muy importante”. La presidenta quiso además agradecer “la colaboración del Ayuntamiento, de todos los comerciantes y, sobre todo, del público que nos ha visitado. Ha sido una auténtica fiesta del comercio local”.

Actividades, animación y ambiente familiar

Más allá de las compras, la Feria Outlet se convirtió en un espacio dinámico y participativo. El viernes por la tarde tuvo lugar una pasarela de moda y productos locales, con un formato innovador que combinó desfiles, bailarines y performances, sorprendiendo a los asistentes.

El sábado la jornada comenzó con una charanga que recorrió el recinto, animando a los visitantes y comerciantes. Durante el día se desarrollaron actividades infantiles, charlas y fiestas temáticas, impulsadas por los propios negocios participantes.

El domingo, el programa se completó con talleres, sorteos, concursos, degustaciones gastronómicas y una firma de libros. También se repartieron centenares de tarjetas “Rasca y Gana” con premios directos y sorteos organizados por ACECU, lo que añadió un componente lúdico al evento.

La hostelería local, tanto dentro como fuera de la carpa, también se vio beneficiada. Los bares y puestos registraron un importante incremento de clientes, contribuyendo al ambiente festivo de la feria.

Reconocimiento institucional

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, destacó el impacto del evento: “Quiero felicitar a ACECU y a todos los comercios por su gran tarea durante todo el fin de semana, demostrando la capacidad de sus negocios y la fuerza del comercio de proximidad. La feria no solo ha generado ventas y fidelización de clientes, sino que ha mostrado a todo un pueblo volcado con su comercio local, haciendo ciudad”.

En la misma línea, la concejal de Comercio, Sandra Sánchez, valoró la feria como “un éxito rotundo”, poniendo en valor “el esfuerzo de los comerciantes durante todo el año”. Según Sánchez, esta cita “demuestra el potencial del tejido económico de Cullera y las ganas de seguir haciendo crecer nuestra ciudad a través de iniciativas que unen a vecinos, visitantes y empresas locales”.

Tras el éxito de esta primera edición, tanto ACECU como el Ayuntamiento se muestran convencidos de que la Feria Outlet ha llegado para consolidarse como una cita anual de referencia en el calendario comercial y turístico de Cullera, reforzando la apuesta por el comercio de proximidad y la dinamización económica del municipio.