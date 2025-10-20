La Ribera impulsa un proyecto de coordinación del voluntariado en emergencias climáticas

El Consorci de la Ribera, ente que agrupa a las dos grandes mancomunidades de la comarca, ha puesto en marcha este mes de octubre el proyecto europeo EMMA, para la gestión y coordinación del voluntariado durante las emergencias climáticas. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea a través de programa Erasmus+ y tiene como objetivo abordar una serie de retos relacionados con la coordinación eficaz del voluntariado en caso de una emergencia climática en municipios pequeños y de tamaño medio.

El consorcio ejerce en este proyecto europeo como coordinador y tiene como socios al Ayuntamiento de Cullera y a otras cuatro instituciones internacionales: el Consorzio Scueola Cominità Impresa de Italia, Telewandre ApS de Dinamarca, la Universitatea Lucian Blaga Din Sibu de Rumanía y el municipio de Lake Plastira de Grecia.

El proyecto se centra específicamente en las ineficiencias y dificultades de coordinación en caso de catástrofe. La meta del proyecto EMMA es proporcionar un sistema de formación para los empleados municipales en la gestión de los voluntarios durante las operaciones de socorro. En concreto, se pretende proporcionar un conjunto de herramientas de información y formación para reforzar las competencias del personal que normalmente se dedica a otras tareas, pero que también participa en la coordinación del voluntariado ciudadano. Fuentes del consorcio destacan que, en aquellos municipios en los que el número de empleados públicos es reducido, todos se movilizan para responder en caso de emergencia.

De este modo, EMMA implementará sistemas que permitan registrar y gestionar de forma eficiente a los voluntarios, una planificación de recursos y necesidades para que los municipios puedan anticiparse a la catástrofe y una mejor comunicación con la ciudadanía. También establecerá protocolos para garantizar la seguridad de los voluntarios tanto física como psicológicamente. Además prevé reforzar la coordinación de municipios con las ONG y los organismos de Protección Civil, proporcionar formación y herramientas para la gestión de equipos, supervisar y evaluar la eficacia de la ayuda a quien la necesita y promover la motivación y participación en el voluntariado. Las tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada tendrán un papel clave en el proyecto.

La duración de las iniciativas es de 24 meses, si bien todos los materiales que se desarrollen durante la ejecución del proyecto EMMA se pondrán a disposición de los municipios y del público y serán utilizados para formar a la ciudadanía una vez finalice el proyecto.