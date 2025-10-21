Algemesí salva más de 200.000 fotografías afectadas por la riada

El Museu Valencià de la Festa de Algemesí se convierte desde este viernes, y hasta el 18 de enero, en un álbum de recuerdos familiares, en el que los damnificados por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre son los auténticos protagonistas.

El museo acoge la exposición "Andana. Lugares de Memorias", en la que no sólo se muestran algunas de estas imágenes recuperadas, sino que también rinde homenaje al voluntariado que, durante el último año, ha trabajado de manera incansable en atender a la ciudadanía y en rescatar el patrimonio cultural y doméstico de las comarcas.

El proyecto "Salvem les fotos", impulsado por la Universitat de València con el objetivo de recuperar la memoria fotográfica dañada por el barro y el agua, ha rescatado más de 200.000 imágenes en Algemesí durante estos meses. El Centro de Arte Contemporáneo l'ESART se convirtió en un laboratorio improvisado, en el que los afectados llevaban sus álbumes, que posteriormente eran tratados por un equipo de especialistas. Para muchos de los afectados, las fotos no sólo eran un simple papel con una estampa impresa, sino una parte de su vida que la riada les había arrancado.

Laboratorio improvisado en Algemesí dentro del proyecto "Salvem les fotos". / Levante-EMV

Gran parte de estas imágenes se expondrán en la muestra que acogerá el museo a partir de este viernes con motivo de la conmemoración del primer aniversario. La exposición, que ya estuvo en el Centre del Carme, llega a Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, como reconocimiento a todas las personas y entidades que aún participan en la recuperación.

Homenaje

"Andana. Lugares de Memorias" invita a los asistentes a realizar un recorrido a través de varios itinerarios, en los que se rinde homenaje al voluntariado que acudió en la zona afectada después de la inundación. Bajo el título “Sois lo mejor”, muestra estos catorce retratos seleccionados.

La muestra también acoge “Patrimonio embarrado”, donde los visitantes conocerán algunas de las fotografías y los álbumes familiares que muestran las huellas del barro, recogidos en los laboratorios habilitados en Torrent, Alfafar, Algemesí, Utiel, Burjassot y Alaquàs.