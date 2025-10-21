Alzira celebra la segona edició de la seua carrera solidària de Halloween
El preu del dorsal serà de 2 euros i tota la recaptació anirà destinada al Memorial Nacho Barberà
Alzira tornarà a viure la seua ‘Volta a peu de Halloween’ amb caràcter solidari. Després de la suspensió l’any passat a causa de la Dana, la regidoria de Joventut, amb la col·laboració del Club d’Atletisme La Rabosa, organitza esta segona edició de la cursa de Halloween, una cita esportiva i festiva per al pròxim 31 d’octubre a les 19.30 hores, amb eixida i meta a la plaça Major.
Enguany, el preu del dorsal serà de 2 euros i tota la recaptació anirà destinada al Memorial Nacho Barberà. La cursa comptarà amb un circuit urbà de 2 quilòmetres, obert a totes les edats, i on els participants hauran d’anar disfressats.
Els dorsals es podran adquirir en diferents establiments d’Alzira: Cronoesport, Bon Café, Nenúfar, Bar Venècia, Tintoreria Camarena, Celia Fons i la tenda oficial del Club Alzira Futbol Sala.
Finalitzada la cursa, la festa continuarà a la plaça Major a partir de les 21.00 hores, amb la Tallarina On Tour, que ens portarà llançacamisetes, confeti, canons de foc i moltes sorpreses per a tots els assistents.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que «amb esta segona edició de la volta a peu Halloween volem consolidar una proposta d’oci saludable i divertida per a la nit més terrorífica de l’any, amb un component solidari que done sentit a la festa». Ferrer ha afegit que «no es tracta d’una carrera competitiva, sinó d’una manera de gaudir en comunitat, aportant alhora un granet d’arena al Memorial Nacho Barberà».
