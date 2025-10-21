Alzira pide una prórroga al Gobierno para no perder los 2,3 millones de la Casa Real

La probabilidad de que el Ayuntamiento de Alzira pueda conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I con la inauguración de un centro cultural dedicado a la figura del monarca es cada vez menor. Con el proyecto atascado en la Dirección General de Patrimonio desde verano, el consistorio ha buscado el amparo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de intentar prorrogar los plazos establecidos por Plan Xacobeo y, de ese modo, no perder la subvención de 2,3 millones que se depositó, hace meses, en las arcas municipales.

La parálisis administrativa que ha sufrido la tramitación del proyecto ha derivado en un cruce de acusaciones entre el ayuntamiento y el Consell, que se responsabilizan uno al otro de la demora en el inicio de unas obras, que el gobierno municipal barajó que comenzasen ya en marzo de este año. Sin embargo, nada hace indicar que se puedan ejecutar en breve.

Ante las manifestaciones del conseller José Antonio Rovira, en las que instaba al ayuntamiento a mover ficha, la respuesta es firme: «Que nos argumenten, con un informe técnico y fundado, qué es lo que no les parece bien del último proyecto, avalado por la UPV tal y como nos pidieron, porque esa respuesta no la tenemos. Nunca nos hemos negado a nada y nos hemos adaptado a cada modificación que nos requerían. Todos los cambios que se hicieron sobre el proyecto básico se han argumentado desde el punto de vista técnico», insiste el concejal de Urbanismo de Alzira, Andrés Gomis, que añade: «Nos gustaría poder aportar algo más, pero no se nos ha pedido por escrito nada más».

La construcción de un museo dedicado a Jaume I sobre los restos del que fue su hogar durante sus visitas a la ciudad (y el lugar en el que abdicó poco antes de morir) estaba llamada a ser el broche de oro de la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento del monarca. Un hito del que bien podían presumir ambas administraciones, la local y la autonómica. Sin embargo, la obra debería alcanzar un plazo de ejecución del 60% antes de agosto para no tener que devolver la totalidad de la subvención y este parece el escenario menos probable.

Fondos NextGeneration

«Hemos contactado con el ministerio para solicitar una prórroga y nos dicen que, al ser fondos NextGeneration, es muy complicado, casi imposible. Como mucho, se podría estudiar una modificación parcial del proyecto para no perder toda la subvención, pero se tendría que mirar muy a fondo», admite Gomis sobre la posibilidad de ganar tiempo para la ejecución del centro cultural.

Asimismo, el edil sostiene que el consistorio se aferra a cualquier posibilidad para no tener que devolver la ayuda: «No vamos a renunciar a este proyecto, tenemos la esperanza de que el ministerio nos pueda abrir alguna puerta que permita llevarlo a cabo. Si la conselleria viniera y nos dijera ‘tenemos un nuevo informe que desacredita lo que hay y tenéis que cambiar lo que sea’, lo habríamos hecho ya. Y si hay algún motivo por el que piensen que este proyecto no se debía hacer, que lo pongan negro sobre blanco», afirma.

En el caso de que el ayuntamiento se vea obligado a devolver la subvención, Gomis tiene claro que se seguirá trabajando para desbloquear el proyecto y se buscarán nuevas vías de financiación que permitan que el centro cultural Jaume I se convierta en realidad.