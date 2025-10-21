Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años por violencia machista, acusado de agredir a su pareja sentimental, una mujer de 48 que permanece en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera en coma a causa de las lesiones sufridas. La víctima, según ha podido saber Levante-EMV, presenta múltiples traumatismos y su pronóstico es reservado.

La paliza se produjo este domingo en un apartamento de Cullera y no constan denuncias previas en el sistema ni ninguna situación registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén), según han señalado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

No obstante, otras fuentes consultadas han explicado que la Policía Local de Cullera recibió un primer aviso el pasado lunes 13 de octubre y se personó en un bar de la calle Agustín Olivert para atender a una mujer que había caído en el suelo y presentaba algunos moratones, que ella misma atribuyó a una caída como consecuencia de un ataque epiléptico. Al llegar su pareja, se hizo cargo de ella sin que la patrulla sospechara que pudiera tratarse de un caso de violencia de género. Con posterioridad, el viernes 17, se recibió una llamada al teléfono del Centro de Emergencias 112 al personarse la mujer en el mismo establecimiento al parecer con la intención de pedir ayuda, aunque rápidamente ese mismo aviso fue anulado.

La brutal paliza que ha derivado en la detención del compañero sentimental se produjo el domingo. La víctima quedó inconsciente y la Guardia Civil se movilizó tras recibir el aviso. Ayer lunes procedió a la localización detención del presunto autor en la misma localidad de Cullera.