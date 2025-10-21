IDEA dona la benvinguda als nous voluntaris europeus del projecte més gran d’Espanya per tercer any consecutiu
El programa promou l’aprenentatge mutu, l’intercanvi cultural i la promoció de valors europeus de solidaritat i cooperació
Hui s’ha celebrat a les instal·lacions de l’Agència IDEA l’acte de benvinguda als nous voluntaris europeus, dins del programa Cos Europeu de Solidaritat. L’esdeveniment ha comptat amb la presència de representants de tots els centres educatius i serveis municipals participants, que enguany tornen a formar part d’un dels projectes de voluntariat més importants de tot l’Estat espanyol.
La Comissió Europea, mitjançant l’INJUVE com a Agència Nacional Espanyola, ha concedit a l’Ajuntament d’Alzira una subvenció de 171.314 euros per al desenvolupament del programa al llarg de 2025, i ja s’ha tramitat una nova ajuda de 172.896 euros per al pròxim exercici. Aquesta dotació permetrà que 19 joves europeus d’entre 18 i 30 anys duguen a terme les seues activitats de voluntariat al Servei Municipal d’IDEA, aportant la seua experiència, creativitat i energia a diferents projectes locals. A més, una jove voluntària local participarà en el programa desenvolupant la seua experiència al Centre Européen du Volontariat a Brussel·les, completant així l’intercanvi europeu i reforçant la projecció internacional del projecte.
Els centres educatius participants són: Florida Campus Alzira, CEIP Ausiàs March, CEIP Tirant Lo Blanc, CEIP García Lorca, CEIP Alborxi, CPCEE Carmen Picó, CIPFP Luis Suñer Sanchis, CEIP Vall de la Casella, CEIP Gloria Fuertes, CFPA Enric Valor, Col·legi La Puríssima, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, IES Rei En Jaume, IES La Murta i IES José Mª Parra.
Aquestes institucions actuen com a organitzacions d’acollida, oferint als voluntaris un entorn segur i estimulant on desenvolupar els seus projectes, i alhora permetent que els alumnes i professionals dels centres es beneficien de l’aprenentatge mutu, l’intercanvi cultural i la promoció de valors europeus de solidaritat i cooperació.
Durant l’acte, es va posar de manifest la rellevància del programa com a espai d’aprenentatge, creixement personal i compromís cívic, que genera un impacte positiu en la comunitat local i en els joves participants. L’Agència IDEA continua treballant per potenciar la participació de la joventut alzirenya en iniciatives europees, destacant la riquesa de l’experiència formativa i professional que ofereix el voluntariat europeu.
Una trajectòria consolidada de més de tretze anys
Amb més de tretze anys de trajectòria, Alzira s’ha consolidat com a municipi referent a nivell estatal en el foment del voluntariat europeu. Des de la posada en marxa del programa, 157 voluntaris europeus han desenvolupat les seues activitats a la ciutat, gràcies a una inversió acumulada de 1.247.039 euros procedents de la Unió Europea.
L’èxit del projecte s’evidencia en la continuïtat de la participació dels centres educatius, en l’augment del nombre de voluntaris i en la implicació creixent de la ciutadania. Cada any, l’Agència IDEA promou la creació de nous projectes i activitats que contribueixen al desenvolupament personal i professional dels participants, així com a l’enfortiment de la cohesió social i de la dimensió europea de la ciutat.
