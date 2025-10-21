Medio Ambiente insta a sacrificar los siluros que se capturen en el Xúquer para frenar su proliferación

Desde Turís hasta Cullera. El siluro ha ganado protagonismo en los principales ríos de la Ribera y, durante los últimos meses, se ha convertido en una de las especies que con mayor frecuencia sacan los pescadores del Magro y el Xúquer. Para controlar su expansión, la conselleria de Medio Ambiente insta al "sacrificio de todos los ejemplares capturados".

Según recuerdan los técnicos del área medioambiental del Consell, la aparición del siluro en el curso bajo del Xúquer no es nueva, pues se tiene constancia de la presencia de esta especie exótica invasora desde hace aproximadamente un lustro. No obstante, el número de capturas ha crecido desde la dana, ya que durante el desembalse de Forata algunos de los ejemplares que habitan la presa escaparon por los aliviaderos. "Dado que el Magro es uno de los principales afluentes del Xúquer, los siluros que llegaron desde Forata al Magro han llegado al Xúquer también", reflexionan.

Como ya informó Levante-EMV, aunque se han detectado ejemplares de gran tamaño tanto en el afluente como en el río en los últimos meses, la gran mayoría de los peces capturados tienen longitudes que no pasan de los treinta centímetros, por lo que se presume que son crías que han nacido este mismo año.

Con todo, los propios expertos reconocen que controlar la población de esta especie de pez no es una tarea sencilla. "Se trata de un tramo donde es difícil actuar mediante métodos convencionales de descaste como la pesca eléctrica, ya que el volumen de agua no permite la aplicación de esta técnica", apuntan.

Aunque no representa una medida de contención en sí misma, una de las soluciones pasa por eliminar su presencia a través de las cañas de los aficionados: "Se insta al sacrificio de todos los ejemplares capturados mediante pesca deportiva en cumplimiento de los protocolos establecidos en la normativa de Especies Exóticas Invasoras", indican los técnicos. Al respecto, señalan como ejemplo que en el acotado de Fortaleny "todos los fines de semana, durante la realización de campeonatos de pesca, se captura un gran número de ejemplares, la mayoría de pequeño tamaño, que son sacrificados in situ".

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar puso en marcha, hace varias semanas, una serie de muestreos en la zona del río Magro con el objetivo de conocer el impacto sobre la fauna autóctona y el volumen aproximado de estos ejemplares. Su expansión ha continuado aguas abajo.

Gran presencia de especies exóticas en el tramo final

La proliferación de siluros en los ecosistemas fluviales genera temor entre los biólogos y medioambientalistas por su gran capacidad para colonizar ríos. Se trata de un superdepredador que se alimenta de peces, crustáceos, aves acuáticas e incluso pequeños mamíferos. Su presencia altera el equilibrio ecológico del río y amenaza la supervivencia de especies autóctonas, de ahí la preocupación que despierta. Sin embargo, los expertos del Consell relativizan su impacto: «Respecto a la amenaza que supone esta especie invasora sobre especies autóctonas, hay que destacar que la mayoría de especies presentes en el tramo bajo del Xúquer son especies exóticas».

Uno de los principales problemas, no obstante, tiene que ver con su posible exportación. «El mayor riesgo podría ser el traslado de ejemplares vivos hacia otras cuencas. En cualquier caso, se intenta mantener la vigilancia a través del Seprona y de las autoridades municipales para evitar estas prácticas ilegales», indican los técnicos de la conselleria. Precisamente, esta es la forma en la que el siluro se ha introducido en la Comunitat Valenciana. Son los propios aficionados a la pesca los que los han trasladado y soltado en nuevos hábitats.