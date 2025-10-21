De la noche de los transistores al ES-Alert

La tarde-noche del 20 de octubre de 1982 no había teléfonos móviles. Los teléfonos fijos, mientras funcionaron; la megafonía en los vehículos de la Policía Local en algunos municipios antes de quedar anegados por el agua; los equipos de radioaficionados y, sobre todo, las emisoras de radio -y en particular la desaparecida Radio Alzira de la Cadena SER- se convirtieron en las principales fuentes de información para los vecinos de la Ribera que afrontaron una jornada de angustia máxima. El día había arrancado por la mañana con la inundación de Càrcer o Beneixida por el desbordamiento del río Sellent y por la tarde dio paso a la peor catástrofe en la historia reciente de la Ribera, hasta la dana del pasado 29 de octubre de 2024, con el desmoronamiento de la presa de Tous, que asoló la comarca.

Fue para muchos valencianos una «segunda noche de los transistores», como la definía el catedrático de l’Alcúdia Francesc Martínez Gallego, después de la que se había vivido el año anterior (1981) en toda España con el golpe de Estado del teniente coronel de la Guadia Civil Antonio Tejero.

Por la radio llegaron aquellos mensajes del Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil que a las 19,13 horas instaban a los vecinos de la Ribera del Xúquer a abandonar sus hogares «marchando en familias agrupadas y sin usar los vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones». También por la radio llegaron las informaciones más confusas con la alerta de las autoridades para municipios como Xàtiva o Rotglà, que hicieron temer a las personas que conocían la orografía por la desaparición de la Ribera si realmente el agua llegaba a la capital de la Costera.

Este lunes 20 de octubre se cumplían 43 años de la pantanada de Tous y, a las puertas del primer aniversario de la dana, las comparaciones son inevitables. En la era de la tecnología y la información, la más necesaria no llegó a tiempo a la población que estaba en riesgo, con excepciones como la orden de evacuar el Raval o el cierre de los polígonos que dictó Algemesí. La jornada también había sido complicada por la mañana en muchos pueblos de la Ribera, pero lo peor estaba por llegar. La magistrada del juzgado de Catarroja que dirige la instrucción por la muerte de 229 personas aquella tarde -el peso de las víctimas desequilibra cualquier comparación sobre la gravedad de ambas catástrofes- no ha dudado en señalar que el mensaje lanzado a las 20,11 horas por los servicios de Emergencias a través del sistema ES-Alert fue «tardío y errado en su contenido».

La situación vivida esa tarde ha llevado a los ayuntamientos a buscar sistema de alerta que garanticen que la información llegue a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Algemesí ha anunciado que recuperará el sistema de megafonía para trasmitir alertas e información a la ciudadanía en caso de emergencia.No es el único que recurrirá a este sistema tradicional que había dejado de funcionar en muchos pueblos. En el caso de Alzira, se han activado grupos de mensajería instantánea con voluntarios distribuidos por zonas para intercambiar información en momentos críticos.