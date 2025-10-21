El Nou Bàsquet Alzira cae en la prórroga

La prórroga le dio una victoria y la prórroga le quitó otra al Gasexpress Nou Bàsquet Alzira. Al contrario que la semana anterior, el equipo de David Folch vio cómo se le escapaba el triunfo contra el Dénia en la prolongación de cinco minutos por 85-89.

El conjunto alzireño volvió a mostrar al inicio de partido que sigue en fase de ensamblaje y más contra un recién descendido Dénia que conserva buena parte del bloque que ha jugado en los últimos años. Se tradujo en errores defensivos por falta de más trabajo, “no porque entrenemos poco”, y de comunicación con los extranjeros que llevaron a un 11-18 al final del primer cuarto.

En el segundo acto se ajustó la defensa a los jugadores dianenses más importantes y protegieron mejor la pintura. “También coincidió en que su segunda rotación era peor. De hecho, en los siguientes cuartos solo jugaron seis jugadores”, comentó el técnico del Gasexpress, que dio la vuelta al electrónico con un más 14 (42-35). Sin embargo, en el tercer cuarto la defensa en zona no llegó a funcionar y los marineros volvieron a tomar ventaja 56-58.

El final del último cuarto volvió a ser de infarto. A dos segundos para la conclusión, el de nuevo MVP Iván Lerín se resbaló y el Dénia se puso un punto arriba. Tras un tiempo muerto local, los alicantinos cometieron falta en el saque y Lerín empató a 80 con un tiro libre. Incluso los ribereños dispusieron de un “alley-oop” para ganar que erraron. Por el contrario, el Dénia tuvo más veteranía en la prórroga y se llevó el partido.