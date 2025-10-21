Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plataforma comarcal por la sanidad pública denuncia un aumento «histórico» de las listas de espera

El colectivo pide más medios frente a una atención primaria «colapsada» y la saturación de urgencias

Un cartel en una movilización anterior de la plataforma, en una imagen de archivo.

Un cartel en una movilización anterior de la plataforma, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera vuelve a movilizarse para reivindicar la «mejora del sistema sanitario público de la comarca». La entidad denuncia, a través de un comunicado, «el aumento histórico de las listas de espera, una atención primaria colapsada, la saturación de las urgencias, la derivación de los pacientes a las clínicas privadas y profesionales sanitarios mal considerados».

Con el fin de revertir la situación, la plataforma pide a la administración sanitaria que dote de más recursos a los centros de salud y al hospital, pero «sobre todo, que los gestione de forma más eficiente para obtener mejores resultados en salud y, así, evitar que se desvíe dinero destinado a convenios con empresas privadas».

También reclama «mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a las citas presenciales, telefónicas y a través de la aplicación, tanto en Atención Primaria como en el hospital e implantar una Atención Sanitaria Integral, basada en la vigilancia, la promoción, la protección de la salud y la prevención de la enfermedad con el fin de evitar las desigualdades y con un enfoque comunitario». «En el Departamento de Salud de la Ribera no paran de crecer las listas de espera para conseguir una cita en los centros, el acceso a la citación telefónica cada día es más difícil, la APP no dispone de citas, las agendas permanecen cerradas sin justificación y las derivaciones a clínicas privadas están aumentando», añaden.

La plataforma recuerda que la sanidad pública constituye un pilar básico del bienestar y un derecho social logrado gracias al esfuerzo colectivo de la ciudadanía. Por ello, en sus palabras, la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera busca colaborar con todas las iniciativas que se inicien con el objetivo común de defender y mejorar la sanidad pública de la comarca.

