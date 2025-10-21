La plataforma comarcal por la sanidad pública denuncia un aumento «histórico» de las listas de espera
El colectivo pide más medios frente a una atención primaria «colapsada» y la saturación de urgencias
La Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera vuelve a movilizarse para reivindicar la «mejora del sistema sanitario público de la comarca». La entidad denuncia, a través de un comunicado, «el aumento histórico de las listas de espera, una atención primaria colapsada, la saturación de las urgencias, la derivación de los pacientes a las clínicas privadas y profesionales sanitarios mal considerados».
Con el fin de revertir la situación, la plataforma pide a la administración sanitaria que dote de más recursos a los centros de salud y al hospital, pero «sobre todo, que los gestione de forma más eficiente para obtener mejores resultados en salud y, así, evitar que se desvíe dinero destinado a convenios con empresas privadas».
También reclama «mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a las citas presenciales, telefónicas y a través de la aplicación, tanto en Atención Primaria como en el hospital e implantar una Atención Sanitaria Integral, basada en la vigilancia, la promoción, la protección de la salud y la prevención de la enfermedad con el fin de evitar las desigualdades y con un enfoque comunitario». «En el Departamento de Salud de la Ribera no paran de crecer las listas de espera para conseguir una cita en los centros, el acceso a la citación telefónica cada día es más difícil, la APP no dispone de citas, las agendas permanecen cerradas sin justificación y las derivaciones a clínicas privadas están aumentando», añaden.
La plataforma recuerda que la sanidad pública constituye un pilar básico del bienestar y un derecho social logrado gracias al esfuerzo colectivo de la ciudadanía. Por ello, en sus palabras, la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de la Ribera busca colaborar con todas las iniciativas que se inicien con el objetivo común de defender y mejorar la sanidad pública de la comarca.
