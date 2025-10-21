El PP critica el "abandono" del cementerio de Alzira con tramos vallados "más de un año"

El Partido Popular de Alzira ha criticado “el estado de abandono” que, a su juicio, presenta el cementerio municipal donde, según denuncia, “existen áreas valladas a las que los familiares no pueden acceder desde hace más de un año para visitar o cuidar las lápidas de sus seres queridos (…), se pueden encontrar zonas con nichos derruidos, techos al aire y panteones en estado de total deterioro”. Los populares lanzan sus críticas con la festividad de Todos los Santos en el horizonte próximo, el momento del año de mayor afluencia de ciudadanos a esta instalación municipal. El PP considera “inadmisible” y una falta de respeto “hacia la memoria de los difuntos" la presencia de algún tramo vallado durante meses.

Cubierta una tramada de nichos con desperfectos. / Levante-EMV

“Aunque somos conscientes de que el mantenimiento de cada nicho o panteón puede corresponder a sus propietarios, el ayuntamiento no puede permanecer de brazos cruzados. Se trata de una cuestión de dignidad y respeto hacia los fallecidos y sus familias, por lo que exigimos al equipo de gobierno que adopte medidas urgentes para ofrecer una solución real y efectiva. Los techados están en muchas zonas en muy mal estado, aunque desde la parte frontal no se aprecie el deterioro, por lo que el ayuntamiento debe revisarlos ante un posible derrumbe. Por ello solicitamos al equipo de gobierno que realice un estudio de supervisión aérea a efectos de determinar los daños en la cubierta, expone el PP en un comunicado difundido este martes, en el que señala que “resulta especialmente preocupante la actitud del concejal responsable del área, en una alusión a Enrique Montalvá, “quien durante su etapa en la oposición insistía en denunciar esta situación, pero ahora, desde el gobierno, prefiere mirar hacia otro lado, parece que el respeto que pedía al entonces concejal del área, se le ha olvidado cuando tiene él la responsabilidad. Es increíble que en lugar de velar por la dignificación de una parte sentimental de los ciudadanos, el equipo de gobierno opte por las visitas guiadas al cementerio, sin antes solucionar estas cosas”.

El PP reclama a la coalición de gobierno que “asuma su responsabilidad y estudie posibles vías de actuación para garantizar que el cementerio municipal de Alzira recupere la imagen de respeto y decoro que merece”.