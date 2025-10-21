El PP de Montserrat revela que ya barajó expulsar al edil de Vox tras la dana

El alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, revela que ya había considerado retirarle las competencias al concejal de Vox Carlos Martínez tras la dana que azotó el municipio el pasado 29 de octubre. Diez meses después de asumir la alcaldía tras la moción de censura al PSPV, promovida por PP, Vox y la agrupación independiente Aigua, el popular ya se había planteado privar a Martínez de sus funciones por, en palabras del propio Vilar, «sus actitudes inapropiadas en el ayuntamiento». Finalmente, el primer edil tomó la decisión la semana pasada tras la polémica surgida por la colocación y posterior retirada de banderas españolas en varios edificios municipales con motivo del día de la Hispanidad. Ante estos hechos, Vox decidió romper el pacto de gobierno, por lo que los populares y el concejal independiente gobernarán en minoría durante el resto de legislatura.

«El tema de las banderas sólo es la punta de todo lo que había detrás. Ha tenido actitudes inapropiadas durante todo este año», reconoce Vilar. Añade: «Los días posteriores a la dana ya estuvimos a punto de tirarlo porque no vino a ninguna comisión de seguimiento ni se preocupó». No obstante, el alcalde reitera que «no era el momento con todo lo que estaba sucediendo». Tras esa situación, Vilar recalca que «tuvo comportamientos amenazantes y discriminatorios en los plenos».

El portavoz de Vox en Montserrat, Juan José Rández, niega estas acusaciones. «Yo he sido el que ha trabajado codo a codo con Sergio. Carlos no tenía dedicación exclusiva y, por lo tanto, no se ha producido ningún cruce», afirma. Rández, a su vez, pone en valor el trabajo de él y de Martínez durante la riada. «Estuvimos allí y mantuvimos hasta enero un almacén logístico. Yo estuve al frente. Nadie me puede decir nada porque tenía hasta callos», señala.

Rández reitera que la decisión de romper el pacto de gobierno se basa en el apoyo a su compañero, por lo que tanto él como Martínez pasan a formar parte de la oposición. Aseguraba que «esta represalia política y personal es el reflejo de un comportamiento irracional movido por el orgullo herido y la vergüenza de haber quedado retratados ante los vecinos como un partido que no defiende los valores que dice representar».

La situación no sólo ha provocado reacciones en el seno de la agrupación local, sino también a nivel autonómico. Dirigentes de Vox como José María Llanos y Carlos Flores Juberías han criticado a Vilar tras esta decisión e incluso el primero ha llegado a insultar al alcalde, no así Flores como se puede desprender de la información publicada el sábado. «El PP de Montserrat rompe el pacto de gobierno con Vox -no le gustaba que los ciudadanos estuvieran contentos- con una razón de etarra: que Vox puso la bandera de España en los edificios públicos, como manda la ley. Ese alcalde, o es imbécil o es marciano. No se entera de que vive en España. Ese es el PP de Feijóo: pura bajeza», señalaba Llanos en sus redes sociales. Por su parte, el diputado Flores Juberías cuestionaba esta decisión: ¿Considera el PP que lucir una (o mil) banderas de España incita a ‘la confrontación’?».

Reacciones de la oposición

Compromís y PSPV, los grupos de la oposición, han valorado «positivamente» esta ruptura. Los socialistas aseguran que «las cosas no iban bien entre ambos partidos desde hace tiempo, como se ha podido ver en los plenos».

Compromís, por su parte, insta a Vilar a «revertir las situaciones perpetradas por Vox» como, según indican desde la formación, «la eliminación de la concejalía de Igualdad o cancelar las suscripciones de las revistas en valenciano».