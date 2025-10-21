La reconstrucción del polideportivo de Alginet arrasado por el tornado se prolongará 18 meses

El Ayuntamiento de Alginet estima que la reconstrucción del polideportivo arrasado por el tornado durante la trágica jornada del 29 de octubre se prolongue cerca de 18 meses, por lo que las instalaciones podrían estar reabiertas al público a mediados de 2027. Así lo ha comunicado el ejecutivo local durante el último pleno, en el que se aprobó por mayoría absoluta el expediente de contratación para llevar a cabo su reconstrucción. Se trata del paso previo a la licitación de las obras de este complejo deportivo, que previsiblemente arrancarán entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El coste del proyecto, que en un primer momento se estimaba en cerca de seis millones, se eleva hasta los 7,2 millones de euros. Del total estimado, cerca de 2,5 miilones de euros se destinarán a la reconstrucción de la piscina municipal. Cabe recordar que Alginet es el único municipio de la Ribera que todavía no ha podido reabrir esta infraestructura acuática, que deberá ser derribada debido a los daños estructurales ocasionados por el tornado, que alcanzó picos de hasta 136 kilómetros por hora. "La cantidad de daños imposibilita abrir las instalaciones, ya que algunas partes de la estructura fueron completamente arrancadas por el tornado", explicaba la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, hace unas semanas. La piscina sufrió daños en la maquinaria, la infraestructura o la propia piscina, por lo que se prevé que los trabajos de reconstrucción sean costosos y duraderos.

La reconstrucción absorbe cerca del 33 % de los 22 millones de euros recibidos por el Ministerio de Política Territorial para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción en cada uno de los municipios afectados por la riada.

Ferrer reivindica que se trata de "un proyecto muy grande y costoso", pero también "necesario" para los vecinos y vecinas de Alginet. "Esperamos que se cumplan los plazos porque el trámite es el que es y tenemos que cumplir la normativa, ya que en cuatro o cinco años someterán a los ayuntamientos afectados a auditorías y tendremos que explicar todas las inversiones y las obras realizadas", reconoce Ferrer, quien añade que "nos hubiese gustado que los plazos fueran más cortos para llevar a cabo la reconstrucción".

Reconstrucción total

Los daños en el complejo deportivo obligan al consistorio a derribar completamente el polideportivo y reconstruirlo desde cero. Las tres piscinas, como ya informó Levante-EMV, presentan el vaso completamente dañado, lo que obliga a rehacerlas desde cero. Además, las fuertes rachas de viento arrancaron la cubierta, las vallas perimetrales, mientras que la inundación dejó inutilizada toda la maquinaria, que estaba instalada bajo el nivel del suelo. Por este motivo, el nuevo diseño se proyecta con una perspectiva antiinundaciones para evitar daños en el caso de que se produzca un episodio similar al de aquella trágica jornada. Concretamente, el consistorio aprovechará la remodelación del espacio para construir la pisicina en altura y, además, elevará la maquinaria, que se encontraba en el sótano, a zonas más altas.